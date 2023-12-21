Кума "мовчунки" Галини Безрук пояснила, чому та не говорить про війну

Відома українська актриса Любава Грешнова, розповіла, чому, на її думку, її кума Галина Безрук після російського вторгнення в Україну залишилася будувати кар'єру в країні-агресорі РФ. Про це Грешнова розповіла в інтерв'ю порталу "Обозрєватєль".
"Ми не спілкуємося з початку повномасштабного вторгнення, – розповідає Грешнова. І у мене немає інформації, як вона зараз живе. Точно знаю, що їй було дуже складно, вона переживала. Не могла зробити вибір - дитина з російським паспортом, чоловік теж. І він би не дозволив вивезти дівчинку. Я знаю, що Галя в душі дуже любить Україну. Думаю, що їй важко далося рішення залишитися в Росії. Ставлюся до неї з теплом і любов'ю, навіть незважаючи на те, що не спілкуємося. Ми були рідними людьми", ‒ сказала вона.
До слова, актриси Галина Безрук (в Україні вона відома за ролями в серіалах "Останній мо**аль", "Слуга народу" і "Будиночок на щастя") і Любава Грешнова стали кумами 14 лютого 2017 року, коли дочці Безрук і росіянина Артема Алексєєва Василині було всього два місяці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що молодша дочка Ольги Сумської Анна Борисюк поділилася своїми переживаннями про свою сестру Антоніну Паперну, з якою до війни та її втечі до Москви була дуже близька.
Також мовчання порушив російський зять Ольги Сумської, актор Володимир Яглич. Як і Паперна, він дуже довго ховав голову в пісок, і намагався дотримуватися позиції про "артистів поза політикою".
Інші новини про Ольгу Сумську:
- "Це страшний материнський біль": Ольга Сумська розплакалася, розповідаючи про московських онуків
- Ольгу Сумську "заплювали" за сумне фото перших днів повномасштабної війни в Україні
- "Рідний, Незламний": Ольга Сумська зворушила до глибини душі фото з Харкова