УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Кума "мовчунки" Галини Безрук пояснила, чому та не говорить про війну

Дмитро Відоменко
21 грудня 2023, 18:04
Актриса Любава Грешнова, яка в 2017 році хрестила дочку своєї колеги Галини Безрук, розповіла, чому та залишилася в країні-агресорі РФ.
Безрук, Грешнова
Любава Грешнова хрестила доньку Галина Безрук / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська актриса Любава Грешнова, розповіла, чому, на її думку, її кума Галина Безрук після російського вторгнення в Україну залишилася будувати кар'єру в країні-агресорі РФ. Про це Грешнова розповіла в інтерв'ю порталу "Обозрєватєль".

"Ми не спілкуємося з початку повномасштабного вторгнення, – розповідає Грешнова. І у мене немає інформації, як вона зараз живе. Точно знаю, що їй було дуже складно, вона переживала. Не могла зробити вибір - дитина з російським паспортом, чоловік теж. І він би не дозволив вивезти дівчинку. Я знаю, що Галя в душі дуже любить Україну. Думаю, що їй важко далося рішення залишитися в Росії. Ставлюся до неї з теплом і любов'ю, навіть незважаючи на те, що не спілкуємося. Ми були рідними людьми", ‒ сказала вона.

До слова, актриси Галина Безрук (в Україні вона відома за ролями в серіалах "Останній мо**аль", "Слуга народу" і "Будиночок на щастя") і Любава Грешнова стали кумами 14 лютого 2017 року, коли дочці Безрук і росіянина Артема Алексєєва Василині було всього два місяці.

відео дня

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що молодша дочка Ольги Сумської Анна Борисюк поділилася своїми переживаннями про свою сестру Антоніну Паперну, з якою до війни та її втечі до Москви була дуже близька.

Також мовчання порушив російський зять Ольги Сумської, актор Володимир Яглич. Як і Паперна, він дуже довго ховав голову в пісок, і намагався дотримуватися позиції про "артистів поза політикою".

Інші новини про Ольгу Сумську:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Останній москаль Слуга народу Галина Безрук новини шоу бізнесу Будиночок на щастя
Реклама

Головне за день

Штормовий вітер, хуртовина та сніг: в Україні сильно псується погода

Штормовий вітер, хуртовина та сніг: в Україні сильно псується погода

19:07 Синоптик
Поступки в обмін на допомогу Україні: у США сказали, як Трамп може зірвати угоду

Поступки в обмін на допомогу Україні: у США сказали, як Трамп може зірвати угоду

18:40 Світ
Україна до кінця 2023 року розчарована Заходом, Путін вичікує - AP

Україна до кінця 2023 року розчарована Заходом, Путін вичікує - AP

17:34 Світ
Всі головні новини

Останні новини

19:47

"Разом і до кінця": В'ячеслав Узелков одружується вдруге

19:38

Як швидко відбілювати білі речі: давно забутий, але дуже ефективний спосіб

19:12

Місячний календар 22 грудня 2023: чи повезе в цей день у фінансовому плані

19:10

Трансформація та оновлення влади необхідніПогляд

19:07

Штормовий вітер, хуртовина та сніг: в Україні сильно псується погода

У Києві може повторитися Куренівська трагедія - Олександр СергієнкоУ Києві може повторитися Куренівська трагедія - Олександр Сергієнко
18:55

У кого є законне право платити тільки половину комуналки: відповідь експертів

18:53

"Нормальні" виплати, але не для всіх: МОН готує масштабні зміни у системі стипендій

18:40

Поступки в обмін на допомогу Україні: у США сказали, як Трамп може зірвати угоду

18:28

Як приготувати крабовий салат по-новому: друге дихання традиційної страви

Реклама
18:07

Нас буде шестеро: Тимур Мірошниченко розповів про усиновлення другої дитини

18:05

Росіяни готують "імітацію виборів" на ТОТ: що окупанти вигадали для їх фальсифікації

18:04

Кума "мовчунки" Галини Безрук пояснила, чому та не говорить про війну

18:00

5 речей, які люди змивають в унітаз, але робити цього не можна

17:59

Двічі в одну річку не війдеш: до 3 знаків зодіаку повернуться колишні в 2024 році

17:34

Україна до кінця 2023 року розчарована Заходом, Путін вичікує - AP

17:29

Денис Казанський. Царьов зірвався і викрив ПутінаВідеоблоги

17:13

Нідерланди і Фінляндія відправять Україні "мільйонні" пакети допомоги: на що підуть кошти

16:55

"Страшне правосуддя": у FT спрогнозували, що буде в разі перемоги Росії у війні

16:51

Весь графік червоний: в Україні різко посилилася магнітна буря

16:51

Знайти ельфа за 10 секунд під силу небагатьом: складна оптична ілюзія

Реклама
16:23

Лопес і Аффлек розповіли про моторошні результати своїх старих невдалих романів

16:23

Мобілізація до ЗСУ "за кордоном": у Міноборони уточнили слова Умерова

16:16

"Ситуація складна": окупанти просунулись в районі Синьківки - Снєгирьов

16:14

РФ випустила по Україні 7400 ракет, знищити вдалося лише 1600 - Ігнат

16:06

Безініціативні або стабільні: хто такі флегматики, як виділити їх з натовпу

16:00

Навіщо люди мазали живіт попелом 22 грудня: прикмети, які вбережуть нове життя

15:59

"Можуть затягнути процес": експерт розкрив, за скільки відремонтують тонелі на "синій гілці"

15:54

Як приготувати мило вдома: ці поради допоможуть будь-якій господині

15:40

Без неї не свято: Клопотенко розповів, як приготувати кутю на Різдво

15:37

"Друг Путіна" Орбан назвав війну в Україні "операцією" і вибухнув загрозою

15:22

Хитрі кухарі не викидають лушпиння цибулі: куди його додають

15:03

Знищили майже 30 одиниць техніки: в ЗСУ розкрили деталі боїв за Авдіївку

14:54

"Гонщик року 2023": українець став найкращим картинг-пілотом у світі

14:53

"Жодна російська людина не бажала українцям зла": російська актриса видала нову маячню про українців

14:49

В Орбана заплатили Порошенку 37 млн грн - НАЗК

14:39

Плани з мобілізації 500 тисяч осіб: Данілов анонсував рішення

14:26

Пихтіти на кухні більше не доведеться: чоловік показав, як відмити вузьку банку

14:04

Тяжкохвора Шеннон Доерті розповіла, як її підставила Алісса Мілано

14:03

Чи може кава підняти артеріальний тиск: фармацевт дала несподівану відповідь

13:58

Угорщину обведуть навколо пальця: ЄС може дати Україні €50 млрд без Будапешта - Орбан

Реклама
13:56

Росіяни остаточно взяли під контроль промзону в Авдіївці - DeepState

13:50

Російські старі зірки епічно зганьбилися на "голій вечірці" у блогеркиВідео

13:36

Бред Пітт яскраво відгуляв у Парижі 60-річний ювілей разом з молодою коханоюВідео

13:21

РФ інтенсивно наступає на Авдіївку: експерт розкрив план Кремля до виборів Путіна

13:17

"Вони це ненавидять": будівельник назвав натуральний інгредієнт, який відлякує мишей

13:10

Допомога Україні на 61 млрд доларів: у Конгресі зробили прогноз щодо рішення

13:01

Рада проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні: що зміниться

12:50

Допомога ЗСУ: Favbet Foundation передав на донецький напрямок 4 позашляховика

12:45

Курс долара різко підскочив: експерт розповів, що чекати від валюти до Нового року

12:33

Автомеханік поділився геніальним лайфхаком з цибулею, який розморозить лобове скло за лічені хвилини

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти