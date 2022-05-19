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Кремлівський "фюрер" засмутив свою "Єву Браун": стосунки Кабаєвої та Путіна дали тріщину

19 травня 2022, 13:13

Стало відомо, як Володимир Путін відреагував на санкції Заходу проти його колишньої дружини Людмили Очеретної та нинішньої коханки Аліни Кабаєвої.

Путін, Кабаєва
Кабаєва образилася на Путіна, пишуть ЗМІ / Колаж Reuters , kabaeva-alina.ru

Російський диктатор Володимир Путін досить спокійно відреагував на персональні санкції, які Велика Британія запровадила проти його колишньої дружини Людмили Очеретної та нинішньої коханки або можливої дружини Аліни Кабаєвої.

"Санкції, які запровадила Велика Британія проти співмешканки президента Росії Володимира Путіна і матері його дітей Аліни Кабаєвої та колишньої дружини Путіна Людмили Очеретної, всупереч очікуванням, мало на що вплинули. Путін сприйняв новину про санкції досить спокійно, морально він вже був готовий до цього. На колишню дружину йому плювати, він до неї давно байдужий, а стосугки президента з Аліною Кабаєвою останнім часом важко назвати ідеальними", - пише Telegram-канал Generall SVR.

Зазначається, що недавня новина про чергову вагітність Кабаєвої більше спантеличила Путіна, ніж обрадувала. Він явно не готувався знову стати батьком. Після того як Путін дізнався, що у нього буде ще одна дитина, він практично не спілкувався з Кабаєвою, уникаючи зустрічей і спільного проведення часу, обґрунтовуючи втрату інтересу державними справами.

На каналі нагадали, що 12 травня Кабаєва відсвяткувала 39-й день народження. За даними ЗМІ, Путін приїхав в Сочі, де зараз живе його коханка.

"Кабаєва отримала від Путіна формальні привітання і подарунок лише в другій половині дня, і це її дуже засмутило попри те, що президенту наступної ночі була проведена хірургічна процедура і йому було не до святкування. На цьому фоні санкції Великої Британії щодо Кабаєвої та її бабусі він сприйняв, за словами очевидців, філософськи і практично не висловлювався з цього приводу", - йдеться у повідомленні.

В цілому, з моменту початку війни в Україні Путіна нібито обтяжують родичі та доставляють йому зайві клопоти та незручності.

читайте такожБританія вдарила санкціями по Кабаєвій та по колишній дружині Путіна: хто ще у спискуЯк повідомляв Главред, російський політолог Валерій Соловей заявив, що незабаром на Путіна чекає оперативне хірургічне втручання. За його словами, підготовлені свіжі "консерви" з короткими виступами президента, відео участі Путіна в нарадах тощо. Заготовок повинно вистачити щонайменше на десять днів. Крім того, у разі необхідності пересування Путіна імітуватиме один з двох дублерів.

Інші новини:

новини Росії санкції Володимир Путін Аліна Кабаєва
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