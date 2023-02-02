Кошовий розповів, за скільки мільйонів йому пропонували "продати" дружбу з президентом Зеленським

Знаючи про близькі стосунки між гарантом та коміком, Кошовому безліч разів робили недвозначні пропозиції.

Євген Кошовий розповів, що йому пропонували великий хабар за місце в "Слузі народу" / instagram.com/evgenii.koshevoi

Комік і художній керівник Студії "Квартал 95" Євген Кошовий є давнім та близьким другом президента України Володимира Зеленського. У зв'язку з цим артиста вже багато разів намагалися використовувати, щоб підібратися ближче до гаранта.

Незважаючи на те, що бажання Володимира Олександровича піти в політику Кошовий підтримав, сам він туди зовсім не поспішає, про що чесно сказав другу. Проте через нього хотіли протягнути в партію "Слуга народу" свою людину за великі гроші.

Про цей епізод Євген розповів в інтерв'ю для YouTube-проекту Бомбардир. Комік зізнався, що якби пішов тоді на угоду з совістю, то давно б став мільйонером, адже мова йшла про хабарі у великих розмірах.

"Під час парламентських виборів я міг би стати мільйонером, але ж потім як дивитись в очі. Пропонували 10 мільйонів доларів за те, щоб "завести" у список партії "Слуга народів". Це бізнесмен якийсь там. Я кажу: "Та ні". Він: "Чекай, 10!". Я: "Нецікаво". Ти розумієш, як я потім буду йому в очі дивитися? У мене навіть душа до цього не лежить, я ніколи навіть про це не думав, що я десь можу щось взяти, когось завести і потім спокійно сидіти на жопі рівно. Ні, так не виходить. Я не з тих людей", - розповідає комік.

Також він зазначив, що його совість не коштує ніяких мільйонів - інтриги та лицемірство ніколи не були його сильно стороною, до того ж взяти гроші для нього означало б розпрощатися з друзями, кар'єрою і глядачами.

"Я навіть не знаю, як потім би поводився. І це ж би спливло все і потім як дивитись в очі всім, хто тебе поважає, хто тебе дивиться… Це просто остаточно все втратити. Я не готовий заради цього зробити якісь такий крок", - зазначає Євген Кошовий.

Раніше Євген Кошовий розкрив подробиці, на які кошти зараз живуть актори і співробітники "кварталу" під час повномасштабної війни в Україні.

Також актор, комік і керівник Студії Квартал 95 показав, як увічнив пам'ять про легендарного Андрія Кузьменка, лідера гурту Скрябін та популяризатора української культури.

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