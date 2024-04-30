Король Чарльз не зустрічатиметься з Гаррі: названо причину

Король Чарльз дуже зайнятий, а також має серйозні проблеми зі здоров'ям.

https://glavred.net/stars/korol-charlz-ne-budet-vstrechatsya-s-garri-nazvana-prichina-10561607.html Посилання скопійоване

Король Чарльз, схоже, не збирається зустрічатися з сином - принцом Гаррі / колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Король Чарльз занадто "зайнятий", щоб зустрітися зі своїм молодшим сином принцом Гаррі, коли він прилетить до Лондона наступного тижня.

За інформацією Page Six, незважаючи на те, що вони не бачилися останні два місяці, досі невідомо, чи дозволить графік Чарльза зустрітися з Гаррі. І якщо він це зробить, то це буде ненадовго.

Видання також зазначило, що, якщо він зможе, король знайде час для члена королівської сім'ї з Каліфорнії, який буде в місті, щоб відсвяткувати 10-річчя Ігор непереможених у соборі Святого Павла 8 травня.

відео дня

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США.

Щільний графік короля включає щотижневу аудієнцію у прем'єр-міністра Ріші Сунака, а також першу в сезоні вечірку в саду Букінгемського палацу і попередні заходи.

Зазначимо, в лютому стало відомо, що король Чарльз III хворий на рак. У зв'язку з цим монарх перестав з'являтися на публіці і склав із себе частину своїх обов'язків, які тепер виконують королева Камілла і молодші члени британської королівської сім'ї.

Чарльз III - останні новини:

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред