Копи знайшли та затримали переслідувача Огнєвіч: уродженцю Черкаської області повідомили про підозру

Чоловік переслідує співачку три роки.
Українська співачка і героїня реаліті-шоу Холостячка-2Злата Огнєвіч раніше опублікувала відео і показала чоловіка, який її переслідує і загрожує. У кадрах зловмисник прямо говорив, що вб'є її і її батька, якщо тільки вона з'явиться на екранах.
Злата пообіцяла звернутися в поліцію, що, власне, і зробила.
Копи вже спіймали та затримали неадеквата, яким виявився уродженець Черкащини 1981 року народження.
Як проінформували в поліції Києва, йому вже повідомили про підозру.
"Чоловік довгий час систематично погрожував вбивством заявниці, переслідував і відправляв смс-повідомлення в різні соціальні мережі. Сьогодні, 25 січня, за силової підтримки спецпризначенців КОРД ми затримали правопорушника за місцем проживання в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
На даний момент представники правоохоронних органів проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше Огнєвіч похвалилася кадрами з відпустки, який провела в Африці.
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