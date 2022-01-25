Копи знайшли та затримали переслідувача Огнєвіч: уродженцю Черкаської області повідомили про підозру

Злата Огневич / https://www.instagram.com/stbua/

Українська співачка і героїня реаліті-шоу Холостячка-2Злата Огнєвіч раніше опублікувала відео і показала чоловіка, який її переслідує і загрожує. У кадрах зловмисник прямо говорив, що вб'є її і її батька, якщо тільки вона з'явиться на екранах.

Злата пообіцяла звернутися в поліцію, що, власне, і зробила.

Копи вже спіймали та затримали неадеквата, яким виявився уродженець Черкащини 1981 року народження.

Як проінформували в поліції Києва, йому вже повідомили про підозру.

"Чоловік довгий час систематично погрожував вбивством заявниці, переслідував і відправляв смс-повідомлення в різні соціальні мережі. Сьогодні, 25 січня, за силової підтримки спецпризначенців КОРД ми затримали правопорушника за місцем проживання в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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На даний момент представники правоохоронних органів проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше Огнєвіч похвалилася кадрами з відпустки, який провела в Африці.

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