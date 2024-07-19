УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Копія мати: донька Лорак у міні поділилася свіжими фото

Олена Кюпелі
19 липня 2024, 17:39
617
Софія Началджіоглу підросла і стала дуже схожа на свою матір.
Ані Лорак, Софія Налчаджиоглу
Ані Лорак і Софія Налчаджиоглу / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/sonchiks.off

Дочка зрадниці України Ані Лорак, яка не звертає увагу на військовий напад Росії на Україну, виклала нові фото.

На них вона надзвичайно схожа на свою матір-запроданку. Ба більше, дочка Лора Софія схудла і стала перетворюватися на дівчину.

На своїй сторінці вInstagram, вона показала, як позує в чорній міні-сукні. Фоловери традиційно закидали її компліментами і позитивними емодзі.

відео дня
Дочка Лорак сильно подорослішала
Дочка Лорак сильно подорослішала / Скріншот Instagram/sonchik_sk

Хто така Ані Лорак

Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

Новини шоу бізнесу в Україні та в світі:

Раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.

Також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ані Лорак новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Годин зі світлом буде більше: графіки вимкнення електроенергії на 20 липня

Годин зі світлом буде більше: графіки вимкнення електроенергії на 20 липня

19:24 Україна
Вихід Байдена з передвиборчих перегонів: сім’я обговорює можливий план - NBC

Вихід Байдена з передвиборчих перегонів: сім’я обговорює можливий план - NBC

18:27 Політика
РФ жорстоко вдарила по житловому району Миколаєва: є постраждалі, серед жертв - дитина

РФ жорстоко вдарила по житловому району Миколаєва: є постраждалі, серед жертв - дитина

17:43 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Україна припинила транзит нафти з РФ: в Угорщині та Словаччині негайно відреагували 3617

Україна припинила транзит нафти з РФ: в Угорщині та Словаччині негайно відреагували

У Путіна залишилась лише одна перевага у війні проти України - Зеленський 3391

У Путіна залишилась лише одна перевага у війні проти України - Зеленський

Без йоду і прямо в магазині: швидкий тест на перевірку золота - впорається кожен 3193

Без йоду і прямо в магазині: швидкий тест на перевірку золота - впорається кожен

Чому провалився великий контрнаступ ЗСУ: аналітики розкрили важливі деталі 3048

Чому провалився великий контрнаступ ЗСУ: аналітики розкрили важливі деталі

Останні новини

19:56

Через що захвилювався Трамп

19:24

Чи будуть відключення світла взимку довшими, ніж зараз: названа головна умова

19:24

Годин зі світлом буде більше: графіки вимкнення електроенергії на 20 липня

19:06

Як відстежити посилку Укрпошти: скільки йтиме і яка ціна відправленняВідео

18:27

Вихід Байдена з передвиборчих перегонів: сім’я обговорює можливий план - NBC

У вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - РябцевУ вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день - Рябцев
18:17

Вистрілила в обличчя: путініст Басков мало не постраждав під час концерту

18:16

Ротару готова виступити перед росіянами за певну суму - росЗМІ

17:43

РФ жорстоко вдарила по житловому району Миколаєва: є постраждалі, серед жертв - дитинаФото

17:42

"Буде важко і довго": Жорін видав жорстку заяву та назвав помилки у мобілізації

Реклама
17:39

Копія мати: донька Лорак у міні поділилася свіжими фото

17:26

Дивно, але геніально: чому собаки в Німеччині не гавкають - відповідь шокуєВідео

17:26

"Угруповання ворога чисельне": в ГУР зізнались, чи піде РФ у наступ на нових напрямках

17:18

Як не угробити акумулятор: скільки часу заряджати і як правильно під'єднатиВідео

17:14

Рішення, яке пришвидшить отримання F-16: Зеленський потішив українців

17:04

Просто в центрі Києва: Ольга Сумська приголомшила прогулянкою з донькою

16:58

Помер зірка серіалу "Теорія великого вибуху"

16:53

До траси залишається 7-8 км: у ЗСУ заявили про критичний стан під Часовим Яром

16:34

Мобілізація чоловіків до 25 років: в Міноборони зробили важливу заяву

16:34

Британія не допомагатиме ЗСУ бити по РФ: міністр здивував заявою про Storm Shadow

16:17

Кинула чоловіка і приїхала: дружина Нікіти Преснякова повернулася в РФ

Реклама
15:55

У Путіна залишилась лише одна перевага у війні проти України - Зеленський

15:51

"Догорає в степах Донбасу": ЗСУ збили російський штурмовик на Донеччині

15:23

На Київщині завершили будівництво великого заводу

15:21

Потужна атака "пекельної" спеки: перша допомога в разі сонячного або теплового ударуВідео

15:19

РФ залучає нові підрозділи: названі найгарячіші напрямки фронту

14:49

Боєприпаси, зброя і навчання ЗСУ: Україна підписала ще дві безпекові угоди

14:24

Найсоковитіший і найніжніший: рецепт курячого шашлику, від якого неможливо відірватисяВідео

14:05

Як зробити прохолоду у кімнаті без кондиціонера: перевірені лайфхаки від спекиВідео

13:53

Як закрити щавель на зиму в банках - найпростіший спосіб без консервантів

13:44

Ситуація кардинально зміниться: скільки триватимуть відключення світла восени

13:12

Гороскоп на завтра 20 липня: Овнам - дивовижні речі, Дівам - напружена зустріч

12:59

"Постійний витік радіації": в РФ "сталась аварія" на Ростовській АЕС - що відомо

12:18

В Україну йде антициклон Frederik: якою буде погода в Україні на вихідних

12:09

Європа має бути готова: Столтенберг спрогнозував тривалість війни в Україні

11:58

Зрадниця Лоліта розповіла про важкий стан своєї доньки

11:53

"Вона людина молода": Ахтем Сеітаблаєв розкрив причину розриву зі своєю нареченою

11:44

Наступного тижня в Україні може покращитися ситуація зі світлом - Рябцев

11:33

"Можу зупинити будь-яку війну": Трамп заявив про загрозу Третьої світової та згадав про Україну

11:17

З'являються "сині екрани смерті": в ОС Windows стався глобальний збій - що відомо

11:01

Китайський гороскоп на завтра 20 липня: Півням - позитивні зміни, Свиням - сумніви

Реклама
10:58

Ні участі, ні дозволу: Шольц відповів на заклик Зеленського збивати ракети РФ

10:39

Росіяни мають локальні успіхи поблизу Куп'янська: наскільки важка ситуація - МВА

10:27

В Якутії зник гелікоптер із трьома співробітниками ФСБ на борту

10:18

"Це коханка Жадана": відома журналістка зробила зізнання про життя письменника

10:00

"Буде важко": Зеленський назвав наслідки можливого президенства Трампа для України

09:57

У роботі "Нової пошти", мобільного оператора та банку стався масштабний збій

09:25

Зеленський і Трамп планують провести телефонну розмову - CNN

09:05

Окупанти просуваються на трьох напрямках і "кинули оком" на Сумщину - ISW

08:47

Зеленський сказав, коли піде з посади президента

08:16

Уперше після Клінтона 27 років тому: Зеленський виступить на засіданні уряду Британії

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти