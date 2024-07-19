Копія мати: донька Лорак у міні поділилася свіжими фото

Софія Началджіоглу підросла і стала дуже схожа на свою матір.

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Ані Лорак і Софія Налчаджиоглу / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/sonchiks.off

Дочка зрадниці України Ані Лорак, яка не звертає увагу на військовий напад Росії на Україну, виклала нові фото.

На них вона надзвичайно схожа на свою матір-запроданку. Ба більше, дочка Лора Софія схудла і стала перетворюватися на дівчину.

На своїй сторінці вInstagram, вона показала, як позує в чорній міні-сукні. Фоловери традиційно закидали її компліментами і позитивними емодзі.

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Дочка Лорак сильно подорослішала / Скріншот Instagram/sonchik_sk

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

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Раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.

Також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

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