Лія Меладзе розповіла, чому тато не пускає її до Києва: "Прийду додому і буду плакати"

Дівчину вивезли з країни на самому початку війни.
Середня дочка продюсера і композитора Костянтина Меладзе Лія Меладзе викликала справжній фурор своїм виступом на шоу Голос країни-12. Дівчина довела, що заслуговує місце на сцені не завдяки імені відомого батька, а завдяки справжньому співочому таланту.
Однак розвитку кар'єри 17-річної молодої зірки завадила війна в Україні. Дівчина, яка проживає в Києві з сім'єю, як і багато українців, була змушена тікати від кривавої агресії рф.
На своїй сторінці в Instagram дівчина розповіла, де вона перебуває зараз, чи планує повертатися в Україну, і що думає про свою подальшу кар'єру.
Так, на питання підписників, залишилася вона в столиці, або покинула Україну, Лія відповіла, що зараз в Італії. З країни вона виїхала на початку березня.
До слова, в Італії також знаходиться і її мачуха - дружина Костянтина Меладзе, українська співачка Віра Брежнєва.
Питання, чи буде юна співачка повертатися в Україну для неї не стоїть взагалі. За словами Лії, вона рвалася додому однією з перших, але зрозуміла, що зараз це небезпечно. До того ж, так як дівчина ще неповнолітня, подібні моменти за неї поки вирішують батьки.
Скоріш за все Меладзе-молодша не повернеться в Україну найближчим часом - у вересні вона їде на навчання в США. Однак співачка впевнена на всі сто - вона привезе нові знання на батьківщину, щоб творити тут красиву музику.
Серед першочергових планів на омріяне кожним українцем "після війни" Лія Меладзе назвала зустріч з близькими. Дівчина впевнена - вона проллє чимало сліз.
Дивіться виступ Лії Меладзе на "сліпих прослуховуваннях" Голосу країни-12:
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У той час як Лія Меладзе вважає себе стовідсотковою українкою і шалено сумує за батьківщиною, її рідний дядько - співак Валерій Меладзе, і мачуха Віра Брежнєва планують концерти в Туреччині для російських товстосумів.
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