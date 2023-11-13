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Костянтин Меладзе продає віллу в Криму за безцінь зі страху - росЗМІ

Анна Підгорна
13 листопада 2023, 18:38
Країна-агресор продовжує із заздрістю задивлятися на багатство, яке їй не належить.
Костянтин Меладзе
Костянтин Меладзе продає віллу в окупованому Криму щоб уникнути "націоналізації" / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Музичний продюсер і композитор Костянтин Меладзе вкладав гроші не тільки в свої творчі проєкти, а й запасався нерухомістю, яку зараз активно розпродає.

Особливо його хвилює доля вілли недалеко від окупованої Ялти. Він придбав її ще в 2010 році, а зараз за чутками, які поширюють росЗМІ, намагається продати. Причина - можлива "націоналізація" майна та його перепродаж на незаконних торгах: уряд країни на болотах продовжує відбирати чуже з метою наживи.

Щоб двоповерхова вілла з ділянкою в 12 Га і басейном не дісталася окупантам Меладзе нібито навіть скинув ціну на 11 мільйонів грошових одиниць країни-окупанта: початкова вартість елітної нерухомості була 300 млн рублів (приблизно 3278007 доларів - прим. редактора), зараз - 289.

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Продюсер побоюється залишитися без доходів від вілли в котеджному селищі "Вілла троянд" і не хоче, щоб окупанти збагачувалися за його рахунок. Тому за чутками готовий на торги з великими поступками.

вілла Меладзе в Криму
Вілла в Криму, яка нібито належить Костянтину Меладзе / t.me/breakingmash

Раніше стало відомо, що у Костянтина Меладзе відібрали ВНЖ в рф. За документами, які публікують росЗМІ, музичний продюсер хоч і був успішний в країні-окупанті, від українського громадянства не відмовився.

Також співачка VERA (Віра Брежнєва) дала рідкісний публічний коментар щодо її стосунків з Костянтином Меладзе. Вона висловилася про причини розлучення.

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