Кондратюк вважає, що Козловський більше не служить у ЗСУ

Ігор Кондратюк перестав отримувати виплати від боржника-Козловського.

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Ігор Кондратюк зробив припущення щодо Козловського / Колаж Главред, фото Instagram/vkozlovsky_music, kondratiuk_official

Музичний продюсер Ігор Кондратюк, який перебуває в судових розглядах зі своїм колишнім підопічним, співаком Віталієм Козловським, вважає, що той більше не служить у ЗСУ.

Таку версію продюсер озвучив під час інтерв'ю виданню Обозреватель.

"Згідно з рішенням суду бухгалтерія відраховує на мою користь лише 20 відсотків від його офіційної зарплати, - розповідає Ігор Кондратюк. - Причому закон і суд вважає, що я не забираю гроші, а повертаю своє. Це принципова відмінність. Але у свідомість громадян часом це не вкладеш. Я всі суди виграв, причому досить легко. Це було просте спірне питання з авторського права. Одна людина - правовласник, інша - порушник", - каже Кондратюк.

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За словами продюсера, 2023 року виплати за судами почалися і тривали протягом трьох місяців, востаннє - у жовтні.

Він додає, що відтоді грошей не було. "І мені просто цікаво: де зараз Віталій Козловський? Судячи з того, що не приходить жодних виплат, найімовірніше, Віталій Віталійович Козловський зараз ніде: у нього немає офіційної зарплати. Він же не може не отримувати зарплату, перебуваючи в ЗСУ? Хто з бухгалтерії військової частини захоче мати проблеми із законом?" - розмірковує він.

Нагадаємо, раніше Кондратюк повідомив, що Козловський винен йому близько 1,5 мільйона. "Може, мільйон триста. У 2021 році він мені перерахував 28 тисяч. Треба мені прожити 53 роки, щоб він мені заплатив усе, що він мені винен", - порахував Кондратюк.

Також Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком, яка триває з 2012 року. У співака є одна заповітна мрія, пов'язана з шоуменом, якій, ймовірно, не скоро вдасться збутися.

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