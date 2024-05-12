Кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2024: несподіваний вибір

Україна оголосила, кому віддала найвищий бал у фіналі Євробачення 2024.
Важливу місію довірили співачці Джамалі, яка 2016 року брала участь у міжнародному конкурсі з піснею "1944" і привезла до Києва перемогу.
Під час фінального етапу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", співачка Джамала оголосила бали, які члени українського журі поставили учасникам. Найвищий бал - 12, Україна віддала Швейцарії.
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Результати голосування професійного журі від України:
Швейцарія - 12 балів
Ісландія - 10 балів
Швеція - 8 балів
Німеччина - 7 балів
Франція - 6 балів
Литва - 5 балів
Хорватія - 4 бали
Португалія - 3 бали
Італія - 2 бали
Люксембург - 1 бал
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