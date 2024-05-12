Кому Україна віддала найвищий бал на Євробаченні 2024: несподіваний вибір

Україна оголосила, кому віддала найвищий бал у фіналі Євробачення 2024.

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Журі України віддало найвищий бал Швейцарії / Колаж Главред, фото Суспільне, instagram/eurovision

Важливу місію довірили співачці Джамалі, яка 2016 року брала участь у міжнародному конкурсі з піснею "1944" і привезла до Києва перемогу.

Під час фінального етапу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", співачка Джамала оголосила бали, які члени українського журі поставили учасникам. Найвищий бал - 12, Україна віддала Швейцарії.

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Результати голосування професійного журі від України:

Швейцарія - 12 балів

Ісландія - 10 балів

Швеція - 8 балів

Німеччина - 7 балів

Франція - 6 балів

Литва - 5 балів

Хорватія - 4 бали

Португалія - 3 бали

Італія - 2 бали

Люксембург - 1 бал

Як Україна проголосувала у фіналі Євробачення 2024 / фото: скрін відео

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