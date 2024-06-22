36-річна блогерка померла від зупинки серця: що сталося

Дівчина відпочивала на Мальті, коли раптом у неї сталася зупинка серця.

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Популярна блогерка померла на Мальті / Колаж Главред, фото Instagram/FARAH EL KADHI

Згідно з численними повідомленнями, Фарах Ель-Каді, популярна туніська блогерка та інфлюенсерка, померла у віці 36 років від підозри на серцевий напад.

За повідомленнями People, вона відпочивала на європейському острові Мальта, коли в понеділок, 17 червня, у неї сталася зупинка серця.

У п'ятницю, 21 червня, представник поліції Мальти підтвердив, що "36-річна туніська жінка була констатована мертвою в лікарні Mater Dei" 17 червня.

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Представник поліції Мальти також написав, що не може надати жодних додаткових коментарів, оскільки судове розслідування і поліцейське розслідування тривають.

Архітекторка фірми Key Concept, що базується в Тунісі, Фара могла похвалитися 1,1 мільйоном передплатників свого акаунта в Instagram, який був наповнений постами, на яких її зображено в стильних вбраннях.

Її останній пост в Instagram було опубліковано 7 липня. На знімку, який був відзначений як зроблений на Міконосі, Кахді була одягнена в червоно-білу сукню. Підпис свідчив: "Les Purpletes sont bleues... les Roses sont Rouges", що перекладається англійською як "Фіалки сині... троянди червоні".

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