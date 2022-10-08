Кіркоров не подужав: названо ім'я покупця розкішного замку Пугачової та Галкіна в Підмосков'ї

Дозволити собі таку нерухомість за шалені гроші може не кожен.
У россЗМІ нещодавно з'явилася інформація про те, що Алла Пугачова виставила свій елітний особняк у селищі Грязь (Підмосков'ї) на продаж за мільярд рублів (більше 16 мільйонів доларів), пише Експрес-Газета.
Розкішний золотий палац Пугачова і Галкін побудували спільно ще в 2010-му році і вклали туди величезні гроші. Артисти жили московським життям довгі роки, проте остання витівка кремлівської влади про "іноземних агентів", про яку всі знають, змусила зіркове подружжя задуматися, чи варто далі залишатися в Росії.
У результаті пара прийняла рішення і поїхала за кордон, обірвавши всі зв'язки з путіністами. Нещодавно в мережі з'явилася інформація про потенційного покупця замку Пугачової. Дозволити собі таку нерухомість за шалені гроші може не кожен. У більшості випадків у таких будинках проживають зірки шоу-бізу.
Так, російський музичний продюсер і режисер Дмитро Ашуров повідомив, що придбати особняк Примадонни, ймовірно, захоче мільйонер Андрій Ковальов.
"Політики не будуть купувати. У шоу-бізнесі не найкращі часи зараз. Може купити будинок Андрій Ковальов (лідер рок-гурту "Пілігрим" - прим. ред.). Він і в шоу-бізнесі, і любитель похвалитися, і гроші такі є – він зі сфери бізнесу", - заявив Ашуров.
Раніше стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
Радник Офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.
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