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У Пугачової і Галкіна хочуть забрати дітей за засудження війни в Україні

7 жовтня 2022, 16:57

У Росії придумали причину, що позбавити Лізу і Гаррі зіркових батьків.

Максим Галкін, Алла Пугачова
Максим Галкін, Алла Пугачова / instagram.com/maxgalkinru/

Співачка Алла Пугачова і Максим Галкін не на жарт розлютили росіян, висловивши негативне ставлення до військового вторгнення Росії в Україну.

Після критики країні-агресору закликають переходити до дій. Прокуратура Московської області вже проводить перевірку за фактом заяви про порушення прав Єлизавети і Гаррі.

Російський юрист Ярослав Михайлов заявив, що Галкін нібито може заподіяти психічний збиток спадкоємцям

"У ЗМІ регулярно публікується інформація щодо громадянина Галкіна Максима Олександровича, 18 червня 1976 р.н., уродженця Наро-Фомінського р-ну Московської області, проживає у селі Грязь Одинцовського району, про те, що 1) він є гомосексуалістом і 2) про негативні його висловлюваннях про проведену СВО. При цьому Галкін виховує двох неповнолітніх дітей: дочку Єлизавету і сина Гаррі, народжених 18 вересня 2013 року сурогатною матір'ю. Виховання малолітніх дітей в сім'ї гомосексуаліста, безсумнівно, завдасть шкоди їх психічному і фізичному вихованню. У зв'язку з чим вважав би про необхідність вжиття заходів щодо припинення виховання малолітніх дітей гомосексуалістом Галкіним", - видав Михайлов.

Раніше стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Радник офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.

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Автор: Сергій Кущ
Алла Пугачова Максим Галкин Ліза Галкіна
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