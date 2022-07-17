Найкрасивішій жінці світу зраджує чоловік - Емілі Ратаковскі розлучається

Емілі Ратаковскі розлучається з Себастьяном Бір-Макклардом через його зради / instagram.com/emrata

Американська супермодель і одна з найкрасивіших жінок планети Емілі Ратаковскі розлучається з чоловіком після 4 років шлюбу. Про це повідомляє Page Six з посиланням на інсайдера з близького оточення пари.

Жодна зі сторін поки не дає коментарів з цього приводу. Однак папараці днями помітили модель на прогулянці - у неї на пальці більше не було обручки. Раніше Ратаковскі не розлучалася з цією символічною прикрасою.

Інсайдер стверджує, що причиною розладу між Емілі та її чоловіком, актором і продюсером Себастьяном Бір-Макклардом, стали регулярні зради чоловіка.

"Так, він зрадив. Він серійний зрадник. Це огидно. Він пес", - заявляє джерело.

Емілі Ратаковскі познайомилася з Себастьяном Бір-Макклардом в 2018 році, і всього через пару тижнів після зустрічі поєдналася з ним шлюбом. У березні 2021 року модель народила коханому сина, якого назвали Сильвестер Аполло Бір.

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Раніше стало відомо, що 76-річний батько Ілона Маска Ерол перебував у романтичних стосунках зі своєю пасербицею, яка молодша за нього на 41 рік. Вона народила йому двох дітей.

Також співачка Камалія, яку негласно називають найбагатшою зіркою української естради, розповіла, що стала жертвою шахраїв.

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