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Катя Осадча показала рідкісні фото зі старшим сином від першого шлюбу

28 вересня 2022, 17:01

Первістка Осадчої вітають з Днем народження. Юрій Горбунов також знайшов, що розповісти про це.

Катя Осадча з сином Іллею
Катя Осадча привітала старшого сина Іллю з Днем народження / instagram.com/kosadcha

Українська ведуча, модель і волонтерка Катя Осадча привітала з 20-тим Днем народження свого старшого сина. Ілля народився в першому шлюбі ведучої з бізнесменом Олегом Поліщуком.

Осадчій було всього 19 років, коли її первісток з'явився на світ. Вона розлучилася з Поліщуком через два роки після народження Іллі. Зараз хлопець отримує за кордоном освіту в сфері IT-технологій.

У День народження свого первістка Осадча опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію рідкісних кадрів з власного сімейного архіву.

"Ілюша, ти все ще вчиш мене бути дорослою, хоча вже дорослий і сам. Коли ти народився, я була молодшою за тебе зараз. Я неймовірна вдячна долі за тебе. ти так швидко виріс, хоча я, як сьогодні пам‘ятаю нашу поїздку на море на першій світлині. Все решта особисто ❤️ З Днем народження ❤️", - підписала знімки ведуча.

До привітань приєднався другий чоловік Каті Осадчої та батько зведених братів Іллі Івана та Данила, шоумен Юрій Горбунов. Він побажав імениннику многая літа.

Місяць тому Горбунов і Осадча відзначали інше свято - День народження ведучого. Катя не стала засипати коханого банальностями. Замість цього вона зробила чоловікові вельми незвичайне побажання.

Також зіркова пара розповіла, хто був більш рішучим і як зробив перший крок у їхніх стосунках, а також відкрила таємницю, хто ж з них закохався першим.

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