Катерину Тишкевич перевели з реанімації в палату

Актриса бореться з наслідками дуже важкого стану.

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Актриса Тишкевич повільно йде на поправку / Колаж Главред, фото Instagram / kateryna_tyschkevich

Українську актрису Катерину Тишкевич, яка бореться з наслідками свого важкого стану, пішла на поправку.

За словами її чоловіка, українського актора Валентина Томусяка, Катерину перевели з реанімації в палату. Буквально недавно він повідомив, що Катерині трохи стало краще і її зняли з апарату штучної вентиляції легенів.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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На щастя Катя Тишкевич пішла на поправку / скріншот Instagram / t. o.m.u.s.y.a. k

Що сталося з Катериною Тишкевич:

Українська актриса Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям в серіалах "Безсмертник" і "Ніщо не трапляється двічі", близько восьми років страждала від жахливих мігреней, які заважали їй нормально функціонувати - від болю її нудило, спати вона могла тільки з сильнодіючими знеболюючими, але і вони незабаром перестали допомагати.

Довгі роки вона билася над тим, щоб знайти причину її недуги. Пізніше вона знайшла фахівців, які зуміли поставити діагноз, і вона вже почала лікування.

10 грудня з'явилася інформація про те, що Катерина Тишкевич вже сьомий день знаходиться в реанімації і лікарі борються за її життя. "Що стало причиною сепсису вже не важливо. Важливо впоратися з його наслідками. Найважче зараз легеням, печінці і серцю", - написав чоловік актриси.

Пізніше українська актриса Ольга Сумська розкрила, де саме знаходиться Тишкевич. Вона зазначила, що Томусяк поки на зв'язок не виходить, але воно і не дивно, враховуючи резонанс, який справила новина про госпіталізацію Каті. Вона також повідомила, що Катя Тишкевич лікується в Одесі.

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