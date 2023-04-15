Камалія після розлучення з мільярдером Захуром несподівано поділилася спільними планами

Співачка опублікувала фото, на якому вони з уже колишнім чоловіком та двома доньками, і розповіла, що вони збираються зробити разом.

https://glavred.net/stars/kamaliya-posle-razvoda-s-milliarderom-zahurom-neozhidanno-podelilas-obshchimi-planami-10463650.html Посилання скопійоване

Камалія з сім'єю/ instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія після заяви про те, що вона розлучається з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років шлюбу, знову здивувала прихильників.

Вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram фото, де вона з уже колишнім чоловіком та їхніми двома дітьми, і поділилася спільними планами.

Так, Мохаммад прийде підтримати свою колишню дружину на цирковому шоу, де вона виступатиме. Як зазначила Камалія, там зберуться дорогі їй люди, які підтримуватимуть її під час виступу.

відео дня

"Побачимося сьогодні на 12-годинній виставі у Київському цирку, де я виступлю з фінальним номером з усіма артистами цирку. Мої принцеси, Захур, моя мама разом з іншими друзями підтримуватимуть мене з ложі директора цирку. Це нове шоу і я дивилася його під час репетиції, і це просто фантастика. Будь ласка, приходьте", – написала Камалія.

Камалія з сім'єю/ instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, українська співачка Камалія здивувала повідомленням про особисте життя. Вона заявила про розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром після 20 років подружнього життя.

Варто відзначити, що за кілька днів до цього Камалія розповіла в інтерв'ю "ЖВЛ" про свій перший серйозний конфлікт з чоловіком за 20 років шлюбу. Вона покинула будинок у Лондоні, де жила разом із Захуром та дітьми. Причиною сварки стала дочка мільярдера від його першого шлюбу з росіянкою.

Читайте також: