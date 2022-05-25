Kalush Orchestra продають кришталевий мікрофон переможця Євробачення і рожеву панаму: скільки коштує

Євробачення 2022 Україна / eurovision.tv

Переможець Євробачення 2022 у Турині український гурт Kalush Orchestra виставив на аукціон свою нагороду з конкурсу.

Всі кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ, а посередником у цій справі виступив Сергій Притула.

Саме з шоуменом і волонтером Сергієм Притулою група Kalush Orchestra уклала угоду про співпрацю на благо країни. Відомо, що у Притули свій благодійний фонд, який є одним з найпотужніших в Україні і забезпечує найбільші потреби українських військових на фронті останні 8 років.

Крім кришталевого мікрофона, лідер гурту Олег Псюк виставив і знамениту рожеву панаму, в якій виступав на сцені Євробачення.

Як можна придбати панаму і трофей

Зробіть вступну пожертву в розмірі 5€ (або 200 гривень) на банківський рахунок фонду Сергія Притули. Чим більше ви зробите пожертвувань по 200 гривень, тим більше шансів виграти у вас буде.

Після закінчення розіграшу партнери "Монобанку" за допомогою рандомайзера виберуть переможця з усіх пожертв.

Трофей зі скляним мікрофоном Євробачення дістанеться тому, хто пожертвує більше коштів в криптовалюті або традиційній валюті.

Розіграш головного убору та аукціон трофею завершаться 28 травня о 19:00.

Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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