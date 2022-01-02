"Як шкода тебе, не можу!": Єфросиніна повідомила про хворобу Полякової

Співачці довелося скасувати новорічні концерти.
Співачка Оля Полякова напередодні Нового року довелося скасувати корпоратив через погане самопочуття. Як виявилося, зірка захворіла.
В одному з останніх постів в Instagram Полякова написала, що головне – це берегти себе.
"Головне не заганятися, навчитися відпочивати. Згадати, що ти у себе один найдорожчий чоловік, якого треба почути, пошкодувати, поберегти, нагородити і похвалити!", - написала співачка.
На цей пост відреагувала і Маша Єфросиніна. Ведуча проговорилася, що Полякова захворіла.
"Як шкода тебе, не можу! Але стільки, скільки ти працювала в ці місяці... Одужуй, будь ласка", - написала Єфросиніна.
Раніше повідомлялося, що Оля Полякова злякала фанатів хворобливою худорбою.
Автор: Сергій Кущ