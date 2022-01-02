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"Як шкода тебе, не можу!": Єфросиніна повідомила про хворобу Полякової

2 січня 2022, 20:46

Співачці довелося скасувати новорічні концерти.

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Оля Полякова захворіла / instagram.com/polyakovamusic/

Співачка Оля Полякова напередодні Нового року довелося скасувати корпоратив через погане самопочуття. Як виявилося, зірка захворіла.

В одному з останніх постів в Instagram Полякова написала, що головне – це берегти себе.

"Головне не заганятися, навчитися відпочивати. Згадати, що ти у себе один найдорожчий чоловік, якого треба почути, пошкодувати, поберегти, нагородити і похвалити!", - написала співачка.

На цей пост відреагувала і Маша Єфросиніна. Ведуча проговорилася, що Полякова захворіла.

"Як шкода тебе, не можу! Але стільки, скільки ти працювала в ці місяці... Одужуй, будь ласка", - написала Єфросиніна.

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Оля Полякова захворіла / instagram.com/polyakovamusic/

Раніше повідомлялося, що Оля Полякова злякала фанатів хворобливою худорбою.

Автор: Сергій Кущ
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Оля Полякова новини шоу бізнесу
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