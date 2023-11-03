Кацуріна показала, що Дантес робить в ліжку в їх новому житлі

Даша Кацуріна виклала фото з нового будинку. На одному з них її коханий Дантес сопе на ліжку з її сином Іваном.

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Кацуріна показала як Дантес мирно спить у ліжку поруч з її сином Іваном / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська дизайнерка Даша Кацуріна та її коханий, співак і комік Володимир Дантес переїхали в нове житло - будинок під Києвом. І показала на своєму Telegram-каналі свіжі фото звідти.

На знімках показано двоповерхове нове житло пари після переїзду і сплячого Дантеса в ліжку поруч з її сином від першого шлюбу Іваном.

Судячи з повідомлень, які пише Кацуріна, вона ще не остаточно повернулася в Україну з Польщі і поки живе на дві країни.

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"Є ймовірність, що я нарешті остаточно переїду, налагоджу графік, заспокоюся і повернуся до вас", ‒ написала Даша.

Нагадаємо, раніше відомий блогер Богдан Беспалов з посиланням на власні джерела заявив, що Дорофєєва і Кацурін зіграли таємне весілля.

А банкет пара нібито зіграла в київському ресторані "Курені". До слова, всім гостям і персоналу заклеювали камери.

13 липня 2023 року пара офіційно підтвердила - вони вступили в законний шлюб.

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