Кацуріна показала, що Дантес робить в ліжку в їх новому житлі

Відома українська дизайнерка Даша Кацуріна та її коханий, співак і комік Володимир Дантес переїхали в нове житло - будинок під Києвом. І показала на своєму Telegram-каналі свіжі фото звідти.
На знімках показано двоповерхове нове житло пари після переїзду і сплячого Дантеса в ліжку поруч з її сином від першого шлюбу Іваном.
Судячи з повідомлень, які пише Кацуріна, вона ще не остаточно повернулася в Україну з Польщі і поки живе на дві країни.
"Є ймовірність, що я нарешті остаточно переїду, налагоджу графік, заспокоюся і повернуся до вас", ‒ написала Даша.
Нагадаємо, раніше відомий блогер Богдан Беспалов з посиланням на власні джерела заявив, що Дорофєєва і Кацурін зіграли таємне весілля.
А банкет пара нібито зіграла в київському ресторані "Курені". До слова, всім гостям і персоналу заклеювали камери.
13 липня 2023 року пара офіційно підтвердила - вони вступили в законний шлюб.
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