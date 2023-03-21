Прямо зараз на килим, розсипаються в компліментах росЗМІ.

Аліна Кабаєва / Instagram

Коханка російського диктатора Володимира Путіна і колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яка народила Путіну кількох дітей, продемонструвала свою форму.

Так, російський Телеграм-канал "Не Малахов"опублікував фото російської тіньової першої леді, на якому вона вигнулася і не гірше Волочкової, продемонструвала свою розтяжку.

"Аліні Кабаєвій хоч зараз знову на гімнастичний килим. Красиво", - підлизується до потенційної дружини їх директора канал.

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Аліна Кабаєва в залі / не Малахов

Кабаєва все ще бере участь у заходах, пов'язаних з художньою гімнастикою в терористичній Росії.

Нагадаємо, раніше диктатор РФ Володимир Путін налетів на свою коханку Аліну Кабаєву через витік у ЗМІ інформації і фотографій особняка, в якому головний терорист планети живе з Кабаєвою і дітьми.

Фото маєтку Путіна з'явилися в ЗМІ

Нагадаємо, Медіа-Група"Проект" оприлюднила знімки шикарного особняка, в якому проживає головний терорист планети, президент РФ Володимир Путін, разом зі своєю молодою співмешканкою, матір'ю його дітей, гімнасткою Аліною Кабаєвою. Відомо, що цей особняк розташований в лісі на Валдаї – в 400 кілометрах від Москви.

Путін хотів побудувати будинок на замовлення, щоб він нагадував Зимовий палац у Санкт-Петербурзі, відомий як "Золотий дім". Кажуть також, що у Кабаєвої є безліч "супроводжуючих", які піклуються про все, що їй потрібно в будинку.

Також повідомлялося, що Путін увечері 1 березня почав гірше себе почувати, до нього викликали медиків. Глава Кремля відмовився від їжі через сильну нудоту і головний біль. З 5 березня диктатор РФ проходитиме обов'язковий курс терапії, а на всі заходи доведеться ходити двійнику.

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