До путініста Кіркорова нарешті переїхала жінка

У путініста Філіпа Кіркорова з'явилася нова пасія, яка до того ж перевезла свої валізи в його будинок.
Як пишуть пропагандистські ЗМІ, йдеться про колишню учасницю російського туалетного шоу Дом 2 Марго Овсяннікову. Повідомляє також, що вона переїхала з речами просто в день народження путініста.
На 57-річчя Кіркорова Овсяннікова приїхала на машині, багажник якої був забитий її сумками. При цьому вона зізналася, що це далеко не всі її речі. Судячи з виразу обличчя Кіркорова, він був шокований.
"Філіпе, я вирішила стати ще ближче! Переїжджаю до вас. Ще три валізи ввечері", - повідомила Марго.
До слова, що відповів на це Філіп, невідомо. Його коментарі з цього приводу залишилися за кадром і не потрапили у відео, опубліковане в соціальних мережах.
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Нагадаємо, в Росії хочуть позбавити звання народного артиста путініста Філіпа Кіркорова через участь у "голій" вечірці. З відповідним проханням до диктатора Путіна звернувся керівник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією в РФ Віталій Бородін.
Крім того, Філіп Кіркоров не розлучається з новою фавориткою Марго Овсянніковою. А ще кілька місяців тому на її місці була продюсерка Тетяна Тур. Нині ж путініст блищить всюди в компанії нової пасії, вона стала його новою супутницею на всі світські заходи.
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