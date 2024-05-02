До путініста Кіркорова нарешті переїхала жінка

Кіркоров продовжує привертати до себе увагу найрізноманітнішими способами і за допомогою інших людей.

https://glavred.net/stars/k-putinistu-kirkorovu-nakonec-to-pereehala-zhenshchina-10562144.html Посилання скопійоване

Кіркоров і його нова фаворитка / Колаж Главред, фото Starface.ru, Instagram/fkirkorov

У путініста Філіпа Кіркорова з'явилася нова пасія, яка до того ж перевезла свої валізи в його будинок.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, йдеться про колишню учасницю російського туалетного шоу Дом 2 Марго Овсяннікову. Повідомляє також, що вона переїхала з речами просто в день народження путініста.

На 57-річчя Кіркорова Овсяннікова приїхала на машині, багажник якої був забитий її сумками. При цьому вона зізналася, що це далеко не всі її речі. Судячи з виразу обличчя Кіркорова, він був шокований.

відео дня

"Філіпе, я вирішила стати ще ближче! Переїжджаю до вас. Ще три валізи ввечері", - повідомила Марго.

До слова, що відповів на це Філіп, невідомо. Його коментарі з цього приводу залишилися за кадром і не потрапили у відео, опубліковане в соціальних мережах.

Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі

Нагадаємо, в Росії хочуть позбавити звання народного артиста путініста Філіпа Кіркорова через участь у "голій" вечірці. З відповідним проханням до диктатора Путіна звернувся керівник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією в РФ Віталій Бородін.

Крім того, Філіп Кіркоров не розлучається з новою фавориткою Марго Овсянніковою. А ще кілька місяців тому на її місці була продюсерка Тетяна Тур. Нині ж путініст блищить всюди в компанії нової пасії, вона стала його новою супутницею на всі світські заходи.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред