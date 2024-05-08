Jerry Heil травмувалася на сцені в прямому ефірі Євробачення-2024

Представниці України на "Євробаченні-2024" Jerry Heil і alyona alyona феєрично виступили в півфіналі конкурсу і пройшли до фіналу. Але після виступу Jerry Heil розповіла про свою травму.
Під час генеральної репетиції alyona alyona впала на сцені, а в півфіналі травму отримала Jerry Heil. Та це не стало їм на заваді чудово виступити.
У мережі з'явилося відео, де Jerry Heil показала свої травми - синці на тілі та травмоване коліно, проте вона зазначила, що все добре.
"Ми живі! І дуже вдячні вам! Цей номер треба трішечки вистраждати, щоб справді відчути!", - сказали артистки.
Дивіться відео, де Jerry Heil розповідає про отримані травми:
Євробачення-2024
Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.
Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.
Євробачення-2024 - останні новини
Зазначимо, alyona alyona & Jerry Heil підірвали головну арену Євробачення 2024 - аудиторія в захваті. Їхня пісня "Teresa & Maria" запалила головну арену Євробачення буквально з перших секунд. Оплески в залі почалися з перших акордів українського номера.
А також головні претенденти на перемогу Євробачення 2024 виступили в першому півфіналі Євробачення 2024. Представник Хорватії Baby Lasagna підкорив глядачів.
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