Як виступила Україна на Євробаченні-2024: оплески з першої секунди

alyona alyona та Jerry Heil підірвали головну арену Євробачення 2024 - аудиторія в захваті.

https://glavred.net/stars/kak-vystupila-ukraina-na-evrovidenii-2024-aplodismenty-s-pervoy-sekundy-10563407.html Посилання скопійоване

Україна виступила в першому півфіналі Євробачення 2024 / Скриншот відео

Українські артистки alyona alyona & Jerry Heil феєрично виступили на першому півфіналі пісенного міжнародного конкурсу Євробачення 2024.

Їхня пісня "Teresa & Maria" запалила головну арену Євробачення буквально з перших секунд. Оплески в залі почалися з перших акордів українського номера.

Україна потужно виступила в першому півфіналі Євробачення 2024 / Скриншот відео

Україна потужно виступила в першому півфіналі Євробачення 2024 / Скриншот відео

Україна потужно виступила в першому півфіналі Євробачення 2024 / Скриншот відео

Україна потужно виступила в першому півфіналі Євробачення 2024 / Скриншот відео

Україна потужно виступила в першому півфіналі Євробачення 2024 / Скриншот відео

Україна потужно виступила в першому півфіналі Євробачення 2024 / Скриншот відео

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. відео дня

Особливо вразили візуальні ефекти номера, що символізують те, як Україна бореться проти російської агресії.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред