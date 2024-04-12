Відомий українець зробив подарунок з підтекстом для Кейт Міддлтон і королеви Камілли

Всесвітній відомий український дизайнер Руслан Багінський створив капелюхи для королеви Камілли та принцеси Кейт Міддлтон. Розкішні капелюхи Багінський вручив заступнику британського посла Ніколасу Гарроксу в Києві.
На сторінці посольства Великої Британії в Україні у Facebook опублікували фото капелюхів.
"Ці неймовірні витвори вшановують багатовікову традицію та поєднують її з сучасними та інноваційними тенденціями, демонструючи багату культурну спадщину наших народів і символізуючи глибокі зв'язки між британцями та українцями", - написано в публікації.
Для Міддлтон Руслан створив зелений капелюшок-канотьє, а як декор він вибрав білі квіти форзиції.
А для королеви Багінський створив чорний берет із фіалками.
Не обійшлося лише капелюшками, Руслан Багінський також передав листівки, в яких пояснив символізм декору виробів - форзиції та фіалки в Україні вважаються символами життя та надії.
Хто такий Руслан Багінський?
Багінський Руслан - український дизайнер головних уборів та аксесуарів. Засновник бренду Ruslan Baginskiy.
У 2016 році переїхав зі Львова до Києва, де відкрив власний шоурум. Цього року на Багінського звернули увагу такі видання, як Harper's Bazaar UA, Elle UA, L'Officiel Homme UA і Harper's Bazaar, де вийшли інтерв'ю з дизайнером і зйомки з його аксесуарами.
Королева Камілла - останні новини за темою
Зазначимо, вперше в історіїкоролева Камілла виконала обов'язок монарха через онкозахворювання Чарльза. Це сталося на передвеликодній церемонії у Вустерському соборі.
А також суспільний тиск, пов'язаний з онкологією короля Великої Британії Чарльза, змусив королеву Каміллу вжити додаткових заходів.
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