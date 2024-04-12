Відомий українець зробив подарунок з підтекстом для Кейт Міддлтон і королеви Камілли

Руслан Багінський передав ексклюзивні капелюхи з особливим символізмом королеві Каміллі та принцесі Кейт Міддлтон.

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Руслан Багінський зробив непростий подарунок Кейт Міддлтон і королеві Каміллі / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Всесвітній відомий український дизайнер Руслан Багінський створив капелюхи для королеви Камілли та принцеси Кейт Міддлтон. Розкішні капелюхи Багінський вручив заступнику британського посла Ніколасу Гарроксу в Києві.

На сторінці посольства Великої Британії в Україні у Facebook опублікували фото капелюхів.

"Ці неймовірні витвори вшановують багатовікову традицію та поєднують її з сучасними та інноваційними тенденціями, демонструючи багату культурну спадщину наших народів і символізуючи глибокі зв'язки між британцями та українцями", - написано в публікації.

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Для Міддлтон Руслан створив зелений капелюшок-канотьє, а як декор він вибрав білі квіти форзиції.

Капелюшок для Кейт Міддлтон / фото: facebook.com/ukinukraine

А для королеви Багінський створив чорний берет із фіалками.

Капелюшок для королеви Камілли / фото: facebook.com/ukinukraine

Не обійшлося лише капелюшками, Руслан Багінський також передав листівки, в яких пояснив символізм декору виробів - форзиції та фіалки в Україні вважаються символами життя та надії.

Хто такий Руслан Багінський? Багінський Руслан - український дизайнер головних уборів та аксесуарів. Засновник бренду Ruslan Baginskiy.

У 2016 році переїхав зі Львова до Києва, де відкрив власний шоурум. Цього року на Багінського звернули увагу такі видання, як Harper's Bazaar UA, Elle UA, L'Officiel Homme UA і Harper's Bazaar, де вийшли інтерв'ю з дизайнером і зйомки з його аксесуарами.

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