УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Королеві Каміллі доведеться піти - дружина Чарльза III кидає свої обов'язки

Анна Підгорна
3 березня 2024, 22:36
Суспільний тиск, пов'язаний з онкологією короля Великої Британії, змусив його дружину вжити додаткових заходів.
Королева Камілла
Королева Камілла бере відпустку від виконання королівських обов'язків / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

З січня 2024 року з команди британської королівської сім'ї вибуло відразу два учасники - король Чарльз III та його невістка принцеса Кетрін Уельська були змушені взяти лікарняну відпустку. Виконання їхніх королівських обов'язків багато в чому лягло на плечі їхніх других половинок.

Королева Камілла, яка з честю перенесла новину про онкологію найдорожчого чоловіка, покірно прийняла на себе його роботу, і півтора місяця безперервно працювала. Однак тут вік 76-річної монархині дав про себе знати.

З 4 по 10 березня королева вирушає на відпочинок. Цілий тиждень вона планує відновлювати сили і присвячувати свою увагу сім'ї та коханому чоловікові. Як повідомляє видання Hello!, свої обов'язки на цей період вона розподілила між старшими членами королівської сім'ї. Офіційних заяв з приводу "відпустки" королеви Камілли Кенсінгтонський палац не робив.

відео дня

Відомо, що до роботи королева Камілла приступить вже 11 березня - під її керівництвом британська королівська сім'я відвідає святкову службу у Вестмінстерському Абатстві, присвячену Дню Співдружності.

Хто така королева Камілла?

Королева Камілла (Камілла Паркер-Боулз) - королева Великобританії, друга дружина Чарльза III, коронована разом із ним 6 травня 2023 року. З 2005 по 2022 роки носила титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської (другий титул не використовувала). З вересня 2022 року і до травня 2023 була королевою-консортом.

Раніше близька подруга покійної принцеси Діани розкрила, що сказав Чарльз леді Ді в ніч перед їхнім весіллям. Його зізнання розбило серце дівчині, яка мріяла про королівську казку.

Також стало відомо, що принц Гаррі повстав проти Меган Маркл - уперше за вісім років їхніх стосунків. Герцог Сассекський, всупереч примхам дружини, прийняв рішення відновити зв'язок із королівською родиною.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Камілла новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Там жорстокі штурми: росіяни атакують два населених пункти на сході - Євлаш

Там жорстокі штурми: росіяни атакують два населених пункти на сході - Євлаш

00:07 Україна
"Це надзвичайно складно": Зеленський заявив про значний дефіцит артилерії в ЗСУ

"Це надзвичайно складно": Зеленський заявив про значний дефіцит артилерії в ЗСУ

23:07 Україна
Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря: вона затягнеться на тиждень

Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря: вона затягнеться на тиждень

22:09 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп на завтра 4 березня: Діві - проблеми з грошима, Скорпіону - суперечка 7041

Гороскоп на завтра 4 березня: Діві - проблеми з грошима, Скорпіону - суперечка

Гороскоп Таро з 4 лютого по 10 березня: Рак - слухайте інших, Терези - кріпіться 6767

Гороскоп Таро з 4 лютого по 10 березня: Рак - слухайте інших, Терези - кріпіться

Чому не можна казати віруючий : мовознавець назвав милозвучні відповідники 6175

Чому не можна казати "віруючий": мовознавець назвав милозвучні відповідники

Негода повертається: в Україну вриваються снігопади 6145

Негода повертається: в Україну вриваються снігопади

Останні новини

00:07

Там жорстокі штурми: росіяни атакують два населених пункти на сході - Євлаш

03 березня, неділя
23:27

Племінник Ольги Сумської розкрив подробиці особистого життя

23:07

"Це надзвичайно складно": Зеленський заявив про значний дефіцит артилерії в ЗСУ

22:36

Королеві Каміллі доведеться піти - дружина Чарльза III кидає свої обов'язки

22:15

Тонна вибухівки рознесе ціль у РФ: названо об'єкти для ударів українськими БПЛАВідео

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
22:09

Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря: вона затягнеться на тиждень

21:47

Віталій Портников. Лавров нападає на МолдовуВідеоблоги

21:23

У Туреччині заговорили про "припинення війни" РФ з Україною: що пропонує Анкара

21:15

Любовний гороскоп з 4 до 10 березня: Тельцю - необдумане рішення, Раку - плітки

Реклама
20:10

У ЗСУ назвали нові цілі РФ: які міста на сході під загрозою

19:43

Негода повертається: в Україну вриваються снігопади

19:32

Макрон піднімає ставки, і Путіна це зачепилоПогляд

19:16

Місячний календар на 4 березня: які проблеми зі здоров'ям можуть загостритися

19:14

"Злив" розмови й передача Києву ракет Taurus: Пісторіус оцінив "виверти Путіна"

19:14

В Одесі раптово зросла кількість загиблих: з-під завалів дістали тіла дітейФото

19:08

Боксер Узєлков засвітив непублічну кохану на фото

19:04

Що потрібно зробити вдома 4 березня, щоб пішли всі біди: прикмети дня

18:44

Деяким категоріям військовозобовʼязаних доведеться пройти повторну ВЛК

18:07

"Капітуляція – це помилка": нова заява Парижа щодо відправлення військ в Україну

17:57

Чи допоможуть F-16 виграти Україні війну: експерт дав однозначну оцінкуВідео

Реклама
17:43

Купа фур не може доїхати до ЗСУ: поляки блокують військові вантажі

17:33

Пугачова випустила нову пісню - Кіркоров поклявся колишній дружині в коханніВідео

17:07

Удари ракетами і бомбами: у РФ нова тактика атак з акваторії морів

16:35

Росіяни вдарили по центру Курахового: багато поранених

16:32

Вижила лише одна дитина з чотирьох: в Одесі загинула ціла родина військовихФото

16:28

Хімія не потрібна: як позбутися капустянки раз і назавждиВідео

16:07

У РФ рекордні втрати: знищено сотні тисяч росіян – розвідка Британії

15:57

Залишаться без захисту: Італія забирає своє ППО із Словаччини - Фіцо

15:53

Коли сіяти помідори на розсаду в березні 2024: дати та важливі поради для дачників

15:45

Несподіване зізнання: "Віталька" Гарік Бірча одружився та став батьком

15:25

Знайти серце серед помідорів за 4 секунди зможуть лише одиниці: загадка на швидкість

15:19

"РФ має локальні успіхи": у ЗСУ розповіли, як стримують навалу окупантів на фронті

15:17

"Обстановка складна": генерал ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

15:05

"Збитки колосальні": у Феодосії підірвали нафтопровід РФ – кримські партизани

14:27

Востаннє притиснула до грудей: історія мами і малюка з Одеси, яких убив російський дрон

14:18

Гороскоп Таро з 4 лютого по 10 березня: Рак - слухайте інших, Терези - кріпіться

14:18

Під завалами 9-ти поверхівки в Одесі можуть залишатись діти - Зеленський

14:18

Оце красунчик: названо найпривабливішого артиста України

13:52

"Хибний розрахунок Байдена": експерт розкрив, чи можуть США дозволити Україні програтиВідео

13:36

Сам розвалиться: як знищити пеньок за допомогою солі

Реклама
13:24

Ситуація на одному з напрямків різко змінилась: в ЗСУ назвали головну причину

13:17

Потужністю у два Калібри: Україна модернізувала морські дрони

12:38

"Жіноче щастя" буде цвісти постійно: як підживити спатифілум

12:35

Потрібно розпустити: Ілон Маск оскандалився новою заявою щодо існування НАТО

12:27

Молоді роки Лоуренса Атредійського: рецензія на фільм "Дюна: Частина друга"

12:23

Оголосила весну та показала чесні зморшки: Пугачова поділилася рідкісним кадром

11:57

Делікатес за копійки: як приготувати червону ікру з кетчупу

11:57

Названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська

11:54

Путін може прийняти рішення про виведення військ з України: експерт назвав умову

11:50

Гороскоп на завтра 4 березня: Діві - проблеми з грошима, Скорпіону - суперечка

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти