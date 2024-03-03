Королеві Каміллі доведеться піти - дружина Чарльза III кидає свої обов'язки

Суспільний тиск, пов'язаний з онкологією короля Великої Британії, змусив його дружину вжити додаткових заходів.

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Королева Камілла бере відпустку від виконання королівських обов'язків / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

З січня 2024 року з команди британської королівської сім'ї вибуло відразу два учасники - король Чарльз III та його невістка принцеса Кетрін Уельська були змушені взяти лікарняну відпустку. Виконання їхніх королівських обов'язків багато в чому лягло на плечі їхніх других половинок.

Королева Камілла, яка з честю перенесла новину про онкологію найдорожчого чоловіка, покірно прийняла на себе його роботу, і півтора місяця безперервно працювала. Однак тут вік 76-річної монархині дав про себе знати.

З 4 по 10 березня королева вирушає на відпочинок. Цілий тиждень вона планує відновлювати сили і присвячувати свою увагу сім'ї та коханому чоловікові. Як повідомляє видання Hello!, свої обов'язки на цей період вона розподілила між старшими членами королівської сім'ї. Офіційних заяв з приводу "відпустки" королеви Камілли Кенсінгтонський палац не робив.

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Відомо, що до роботи королева Камілла приступить вже 11 березня - під її керівництвом британська королівська сім'я відвідає святкову службу у Вестмінстерському Абатстві, присвячену Дню Співдружності.

Хто така королева Камілла? Королева Камілла (Камілла Паркер-Боулз) - королева Великобританії, друга дружина Чарльза III, коронована разом із ним 6 травня 2023 року. З 2005 по 2022 роки носила титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської (другий титул не використовувала). З вересня 2022 року і до травня 2023 була королевою-консортом.

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