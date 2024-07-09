Відомий шоумен погризся із "супермамою" через "мир за будь-яку ціну"

Анатолій Анатоліч розгледів у заявах блогерки "російський слід". Вона мовчати не стала.

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СуперМама Тая посварилася з Анатолієм Анатолічем - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/_taisaaa

Блогерка та учасниця 7 сезону сімейного реліті-шоу "СуперМамама" Таїсія, як і багато інфлюенсерів, використала свою популярність, щоб привернути увагу до збору коштів для постраждалих від обстрілу України країною-терористом 8 липня. Тоді ж у своєму блозі в Instagram вона висловила своє невдоволення тим, що багато співвітчизників не згодні на мир за будь-яку ціну.

З її точки зору, на переговорах агресору можна віддати що завгодно, аби настав мир. Мотивацію боротися за свою свободу Таїсія назвала "бажанням помсти".

Скандальний пост блогерки помітив український шоумен Анатолій Анатоліч. На своїй сторінці він зазначив, що такі міркування "супермами" несуть реальну загрозу українському суспільству, адже вони буквально пронизані пропагандистськими гаслами країни-окупанта та українських політичних сил, лояльних до агресора.

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Пост супермами Таї про переговори і реакція Анатолія Анатоліча / колаж: Главред, фото: instagram.com/_taisaaa, instagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий нагадав Таїсії, що блог - це не лише спосіб заробітку, а й що вона, як публічна особистість, є певною мірою лідером думок, і має ретельніше "фільтрувати" те, що транслює на свою аудиторію, адже вона несе відповідальність за своїх фоловерів.

Анатолій Анатоліч пояснив, чому вважає позицію "супермами" Таї небезпечною / instagram.com/anatoliyanatolich

Таїсію зі свого боку обурило, що суспільство піднялося проти трансляції в її блозі проросійських наративів. Сама проблеми в тому, щоб віддати агресору те, що він хоче, "супермама" не бачить.

"Мене проклинають і поливають брудом, бо я написала, що хочу мирного життя для своєї дитини?" - вигукує блогерка в подиві. У коментарях тим, хто не згоден з її думкою, вона впевнено заявляє, що вирішувати, як здійснити її задум, повинна не вона, а політики, мовляв, не дарма ж вони штани просиджують на народній зарплаті.

Думка супермами Таї / колаж: Главред, фото: instagram.com/_taisaaa

Думка супермами Таї / колаж: Главред, фото: instagram.com/_taisaaa

Пізніше обурена "супермама" також написала особисто Анатолію Анатолічу - Тая переконана, що думка шоумена про її недвозначну громадянську позицію - ні що інше, як булінг і спроба самоствердитися за рахунок "дівчини з дитиною". Повідомлення блогерки залишило Анатоліча в повному подиві.

СуперМамама Тая посварилася з Анатолієм Анатолічем - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/_taisaaa

Ракетний удар по Охматдиту - останні новини:

Раніше стало відомо, що в Охматдиті завершено розбір завалів. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив кількість загиблих і поранених унаслідок російської агресії.

Тим часом американські партнери не поспішають ухвалювати важливе для України рішення щодо використання іноземних снарядів для атаки країни-окупанта. Ракетна атака 8 липня не переконала їх у необхідності цього.

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