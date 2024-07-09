УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Відомий шоумен погризся із "супермамою" через "мир за будь-яку ціну"

Анна Підгорна
9 липня 2024, 20:30
152
Анатолій Анатоліч розгледів у заявах блогерки "російський слід". Вона мовчати не стала.
Анатолій Анатоліч, СуперМама Тая
СуперМама Тая посварилася з Анатолієм Анатолічем - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/_taisaaa

Блогерка та учасниця 7 сезону сімейного реліті-шоу "СуперМамама" Таїсія, як і багато інфлюенсерів, використала свою популярність, щоб привернути увагу до збору коштів для постраждалих від обстрілу України країною-терористом 8 липня. Тоді ж у своєму блозі в Instagram вона висловила своє невдоволення тим, що багато співвітчизників не згодні на мир за будь-яку ціну.

З її точки зору, на переговорах агресору можна віддати що завгодно, аби настав мир. Мотивацію боротися за свою свободу Таїсія назвала "бажанням помсти".

Скандальний пост блогерки помітив український шоумен Анатолій Анатоліч. На своїй сторінці він зазначив, що такі міркування "супермами" несуть реальну загрозу українському суспільству, адже вони буквально пронизані пропагандистськими гаслами країни-окупанта та українських політичних сил, лояльних до агресора.

відео дня
супермама Тая, Анатолій Анатоліч
Пост супермами Таї про переговори і реакція Анатолія Анатоліча / колаж: Главред, фото: instagram.com/_taisaaa, instagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий нагадав Таїсії, що блог - це не лише спосіб заробітку, а й що вона, як публічна особистість, є певною мірою лідером думок, і має ретельніше "фільтрувати" те, що транслює на свою аудиторію, адже вона несе відповідальність за своїх фоловерів.

Анатолій Анатоліч
Анатолій Анатоліч пояснив, чому вважає позицію "супермами" Таї небезпечною / instagram.com/anatoliyanatolich

Таїсію зі свого боку обурило, що суспільство піднялося проти трансляції в її блозі проросійських наративів. Сама проблеми в тому, щоб віддати агресору те, що він хоче, "супермама" не бачить.

"Мене проклинають і поливають брудом, бо я написала, що хочу мирного життя для своєї дитини?" - вигукує блогерка в подиві. У коментарях тим, хто не згоден з її думкою, вона впевнено заявляє, що вирішувати, як здійснити її задум, повинна не вона, а політики, мовляв, не дарма ж вони штани просиджують на народній зарплаті.

супермама Тая
Думка супермами Таї / колаж: Главред, фото: instagram.com/_taisaaa
супермама Тая
Думка супермами Таї / колаж: Главред, фото: instagram.com/_taisaaa

Пізніше обурена "супермама" також написала особисто Анатолію Анатолічу - Тая переконана, що думка шоумена про її недвозначну громадянську позицію - ні що інше, як булінг і спроба самоствердитися за рахунок "дівчини з дитиною". Повідомлення блогерки залишило Анатоліча в повному подиві.

Анатолій Анатоліч, супермама Тая
СуперМамама Тая посварилася з Анатолієм Анатолічем - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/_taisaaa

Ракетний удар по Охматдиту - останні новини:

Раніше стало відомо, що в Охматдиті завершено розбір завалів. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив кількість загиблих і поранених унаслідок російської агресії.

Тим часом американські партнери не поспішають ухвалювати важливе для України рішення щодо використання іноземних снарядів для атаки країни-окупанта. Ракетна атака 8 липня не переконала їх у необхідності цього.

  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Анатолій Анатоліч новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

21:39 Політика
Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"

21:02 Україна
Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше

Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше

20:37 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Валерія Леонтьєва виганяють із РФ - що сталося 4606

Валерія Леонтьєва виганяють із РФ - що сталося

РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару 2201

РФ обрала нові цілі: українців попередили про загрозу масованого удару

Вони атакували Охматдит : відомі імена пілотів, які вдарили по дітях 1499

Вони атакували "Охматдит": відомі імена пілотів, які вдарили по дітях

Орбан написав таємного листа керівництву ЄС і розкрив плани Путіна щодо України 1448

Орбан написав таємного листа керівництву ЄС і розкрив плани Путіна щодо України

Останні новини

21:39

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

21:15

Більшість робить помилку: як полити рослини у спеку і не залишитись без врожаюВідео

21:08

Росіяни святкують удар по дітях і вимагають ще - СтерненкоВідеоблоги

21:02

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"Відео

20:37

Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше

Ангари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - КрамаровАнгари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - Крамаров
20:30

Відомий шоумен погризся із "супермамою" через "мир за будь-яку ціну"Фото

20:09

За хвилини і без спеціальних засобів: як зробити, щоб взуття не натиралоВідео

19:59

Ні співчуття, ні засудження РФ: "цікава" реакція Орбана на удар по Охматдиті

19:27

Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду

Реклама
19:10

Російська пропаганда зганьбилася заявою про удар по ОхматдитуПогляд

19:09

Не тільки для їжі: як можна використати звичайні виделки - неймовірний лайфхакВідео

19:06

Китай відзначився "порожньою" реакцією на удар Росії по Охматдиту

18:58

Орхідеї та мирні лілії будуть квітнути цілий рік: розкрито секрет квітучих вітрин

18:49

Будуть свіжі овочі весь рік: кухар поділився секретом, як можна заморозити кабачки

18:46

У Леоніда Каневського виявили ракову пухлину - ЗМІ

18:22

"Хороша росіянка" Латиніна запропонувала обстрілювати Україну вночі - менше жертвФото

18:20

Одразу дві країни: Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО

18:06

Орбан поплатиться за "шоу" з Путіним: у ЄС готують радикальний крок - ЗМІ

17:36

Домашній кавун може перестати рости: що обов'язково слід зробити з плодами

17:23

Наступні атаки РФ можуть бути такими ж: названа нова тактика ворога

Реклама
17:18

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine вдруге обере найталановитішого вихователя у спеціальній номінації "Дошкілля"

17:15

З Угорщини мчить допомога після удару РФ: головний опонент Орбана їде до Києва

17:03

Брат, сестра і мама: російська ракета вбила сім'ю маленького каратистаФотоВідео

17:01

В NYT дали прогноз, скільки територій України зможе захопити РФ у найближчі дні

16:47

За кілька тижнів ситуація зі світлом кардинально зміниться: що кажуть у Кабміні

16:19

Вони атакували "Охматдит": відомі імена пілотів, які вдарили по дітях

16:11

Елтон Джон випорожнився просто в магазині у Франції

16:06

Буде свіжим в рази довше: що відразу потрібно зробити з хлібом після покупки

15:55

Держава повністю відбудує "Охматдит": роботи починаються вже зараз - Шмигаль

15:51

Накриє низка невдач і проблем: що не можна робити з водою 10 липня - прикмети

15:33

Дочка путіністки Доліної товстішає з кожним днем

15:28

"Ймовірно, російська ракета" - в ООН сумніваються, чи РФ вдарила по Охматдиту

15:21

Що означає "сльота": яку помилку часто роблять у цьому словіВідео

15:21

Смак буде жахливим: в якій каструлі категорично не можна варити варення

15:12

Удари по військовому аеродрому, підстанціях і нафтобазі РФ: деталі атаки СБУ і ГУР

14:35

Олімпіада-2024: хто представлятиме Україну, в яких видах, чому варто дивитись

14:30

Україна закликає позбавити Москву місця члена Радбезу ООН - Кислиця

14:23

Не так одрозначно: що насправді означає логотип "Adidas" - приховане послання

14:19

"Шахеди" стало важче виявляти: офіцер резерву ЗСУ описав нову хитрість РФ

14:06

Повалій, Тодоренко і Лорак боягузливо промовчали про російський теракт в Охматдиті, а Соломко постить відео з РФ

Реклама
14:05

Польща може збивати ракети РФ над Україною: у Держдепі зробили заяву

14:01

Сирський пообіцяв помститися за удар по дитячій лікарні Охматдит

13:57

РФ навмисно вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101: в СБУ озвучили доказиФото

13:42

Співак-військовий Андрій Хливнюк помстився окупантам за ОхматдитФото

13:31

Як зробити, щоб плита не бруднилася - рішення є у вашого чоловіка

13:23

Північна Корея відправила в РФ своїх елітних військових - для чого

13:20

"Величезне розчарування": Зеленський відреагував на обійми прем'єра Індії та Путіна

13:07

У Києві зросла кількість жертв удару РФ: в "Охматдиті" завершено розбір завалів

12:50

Лікар Байдена сказав, чи хворий президент США

12:43

Гнів Гваделупе: що думає мама Джей Ло про її проблеми з Беном Аффлеком

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти