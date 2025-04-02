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"Завжди на відстані": внучка Ротару зробила заяву і вразила своїм виглядом

Еліна Чигис
2 квітня 2025, 09:34
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Соня Євдокименко здивувала своїм образом.
Соня Евдокименко
Соня Євдокименко - де зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соня Євдокименко

Ви дізнаєтеся:

  • Соня Євдокименко вирушила до Марокко
  • Модель продемонструвала свої луки

Онука української співачки Софії Ротару, яка тривалий час жила і працювала в РФ, але все ж таки у 2022 році підтримала Україну, Соня Євдокименко зараз перебуває на відпочинку.

Як стало відомо із соцмереж моделі, Євдокименко відпочиває в готелі в Марокко.

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Соня часто вражає своєю красивою зовнішністю і стрункою фігурою і цього разу вона показалася в чорному топі з перфорацією, доповнивши образ тонкими ланцюжками на шиї.

Соня Евдокименко в Марокко
Соня Євдокименко в Марокко / фото: скрін instagram.com, Соня Євдокименко

Також Євдокименко позувала в купальнику і стильному кардигані та показала фото в ефектній чорній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру.

Соня Евдокименко показала свою фигуру
Соня Євдокименко показала свою фігуру / фото: instagram.com, Соня Євдокименко

"Якщо я тобі коли-небудь знадоблюся, я завжди на відстані всього трьох пропущених дзвінків і чотирьох текстових повідомлень", - раптово написала модель.

Соня Євдокименко написала несподіване послання
Соня Євдокименко написала несподіване послання / фото: instagram.com, Соня Євдокименко

Нагадаємо, Соня вже деякий час живе за кордоном і перебуває у стосунках з американським підприємцем Максом Лернером з багатої родини.

інфографіка, Софія Ротару, Ротару
Софія Ротару / Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, українська візажистка Галина Лозинська висловила свою думку з приводу макіяжу, який робить співачка Камалія. Також вона уточнила, що із задоволенням зробила б макіяж співачці.

А також Тетяна Овсієнко поділилася подробицями особистого життя. Співачка жила з Олександром Меркуловим, якого чекала з в'язниці, з 2017 року, але під вінець він її так і не повів. Зараз же вони зробили паузу у стосунках.

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Хто така Соня Євдокименко?

Соня Євдокименко - внучка української співачки Софії Ротару, модель. Переїхала до США, де знімає розкішні апартаменти, здобуває освіту в галузі мистецтва, а також підробляє моделлю і вже знялася для багатьох зарубіжних глянців.

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