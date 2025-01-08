Вірастюк остаточно розлучився з другою дружиною та висловився про третій шлюб

Про що говорив Вірастюк:
- Він офіційно розлучився з дружиною Інною в грудні
- Це могло статися ще півроку тому, але процес затримався
- Спортсмен прокоментував можливість шлюбу з новою коханою
Український стронгмен і шоумен Василь Вірастюк 2007 року одружився вдруге - за рік до цього загинула його перша дружина, і Інна взяла на себе турботу про вдівця та його чотирирічного сина Адама. У цьому союзі з'явилося ще два хлопчики - Олег і Олександр.
Шлюб Василя та Інни тривав 15 років. У жовтні 2022 року спортсмен вирішив розлучитися - охололи почуття. Щоправда, пристрасті розгорілися в цьому союзі з новою силою, але вже під час судових розглядів: Інна вимагала занадто високих, на думку Вірастюка, аліментів, а пізніше і зовсім просила не задовольняти прохання про розлучення. У травні 2023 року парі дали два місяці для можливого примирення, але й це не спрацювало - стронгмен наполягав на розриві.
Зараз у коментарі Славі Дьоміну Василь Вірастюк повідомив, що з 18 грудня 2024 року він - офіційно вільна людина. При цьому він зазначив, що ще в червні було попереднє рішення суду про розлучення, однак Інна подала ще одну апеляцію, що затягнуло процес.
"Попереднє рішення суду було на початку червня. Я настільки зрадів, що написав тоді пост, але прочитавши цей пост сторона позивач була незадоволена і подала апеляцію", - розповів спортсмен.
До слова, постом у соціальних мережах, про який говорив Василь Вірастюк, виявилося його перше публічне зізнання, що у нього є нова кохана. Нею виявилася українська дизайнерка Ірина Зінченко.
Пара зберігає в секреті, за яких обставин між ними зав'язався роман. Відомо, що у них є двоє спільних дітей - Володимир і Ярослав. Ярек (п'ятий син стронгмена) з'явився на світ 6 січня 2005 року. Утім, щасливий тато переконаний, що про шлюб з Іриною говорити поки зарано. "Ми про це поки що не думаємо", - зазначає Василь Вірастюк.
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Хто такий Василь Вірастюк?
Василь Вірастюк - український актор, силач, народний депутат IX ст. (партія Слуга народу), заслужений майстер спорту України та володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) і "Найсильніша людина світу" (2004). Член збірної України, яка завоювала титул "Найсильніша нація світу" у 2003 і 2004 роках. Почесний президент Федерації стронгмену України.
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