Іво Бобул розсекретив, де зараз знаходиться його кум - Леонід Кучма

Другий президент України є хрещеним батьком сина-підлітка Бобула.

Іво Бобул розповів, де зараз Леонід Кучма / facebook.com/ivo.bobul.94

Український співак і Народний артист України Іво Бобул зараз переживає справжній ренесанс своєї музичної кар'єри - молодь стала шукати крутих українських виконавців, і перейнялася романтичною чуттєвістю його пісень.

Крім популярності в TikTok, Бобул повернувся на велику сцену з благодійними концертами для збору коштів на потреби українців. Також він проводить польові виступи для ЗСУ.

Співак зізнався в інтерв'ю для ЖВЛ: навіть збирався сам йти на фронт, проте в 69 років мало що зміг би зробити на полі бою. Тому, на прохання 16-річного сина Данила залишився з родиною в Києві.

Правда другий президент України Леонід Кучма просив Бобула виїхати. Він хрестив сина співака, і на правах кума не раз пропонував допомогу. Сам же колишній гарант навіть не думав виїжджати - як зазначив співак, Кучма залишається зі своїм народом.

"Щоразу я казав: "Батьку, все нормально". Мені головне, щоб він і Людмила Миколаївна (дружина Кучми - прим. редактора) були здорові. Я їх дуже люблю, поважаю. Я знаю, що людина могла виїхати, але залишилася тут – зі своїм народом", - розповів Бобул.

Нагадаємо, раніше соліст рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

Також популярний телеведучий Даніель Салем розповів про те, як на фронті прощався з життям - військовий був готовий вчинити самогубство, щоб не потрапити в руки до ворога.

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