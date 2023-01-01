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"Поваги не було": Іво Бобул висловився про виступи Софії Ротару в РФ після 2014 року

1 січня 2023, 14:17
Артист порівняв "хуторянку" з Аллою Пугачовою, та оголосив її поза знаконом.
Іво Бобул, Софія Ротару
Іво Бобул заступився за Софію Ротару через її концерти в РФ після 2014 року / facebook.com/ivo.bobul.94, instagram.com/sofiarotaru.official

Український співак і Народний артист України Іво Бобул переживає ренесанс своєї кар'єри, чому дуже щасливий. Артист вважає, що раніше його зі сцени "видавила" когорта російський артистів, перед якими поклонялися, тоді як свої таланти не цінували.

Чимало в цьому провини і самих українських артистів, особливо тих, хто грав у "голуба миру". Таких зараз жорна війни та розквіт української самосвідомості просто перемололи.

В інтерв'ю для Аліни Доротюк Бобул розповів, що думає про тих представників шоу-бізнесу які чіплялися і чіпляються за тезу про "артистів поза політикою".

"Артист завжди у політиці. Я не суддя, але кожен має клепку в голові. Кожен міг подумати, що він робить. Гроші можна заробити, але повага до себе, до свого народу та держави, має бути на першому місці. Про це не варто забувати. Ми стали вільнішими. Той багаж, який ніс наш шоубізнес, він відпав. Маю на увазі російських акторів, співаків, які виступали у нас. Перед ними стелилися, кланялися. Це було, це історія, як непотрібно робити. Поваги не було. Потрібно шанувати своїх. Тепер схопилися, але потяг трохи пішов. Зрозуміли, що є своє та його треба поважати. Вже не та Україна, яка була 5−10 років тому. Все змінилося. Потрібно поважати свою культуру, а якщо не буде своєї культури, то платитимеш не своїм. Ми маємо що поважати", - нагадав артист.

Між тим він переконаний, що в шоу-бізнесі є такі величини, які за свою багаторічну працю заслужили у громадськості повну недоторканність. До таких Бобул відносить Софію Ротару. Співак переконаний: не важливо де була і чим займалася Софія Михайлівна після 2014 року, з ким загравала і для кого співала. Під час війни в Україні вона чітко висловила свою позицію, і не грала в кішки-мишки з совістю.

"Софія Ротару - поза законом, як Алла Пугачова. Не можна рівняти те, що не можна рівняти. Висота цих артистів дуже велика. До них потрібно дотягнутися, щоб мати такі преференції. Я не знаю, де Ротару виступала. Наразі вона знаходиться в Україні. Не треба копатися в якійсь білизні, Ну було й усе, Де вона зараз, мене це цікавить. Окрім неї інші їздили та штани на сцені знімали. А багато хто перефарбувався, бо зрозумів, що Україна переможе. Я за себе відповідаю, а не за інших. Вони мають голову на плечах", - підкреслює Іво Бобул.

Раніше стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ і війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.

Також учасник групи TVORCHI, нігерієць Джеффрі Кенні зізнався, чому категорично відмовився тікати з України, коли Росія почала повномасштабне вторгнення.

Інші новини:

шоу-бізнес Іво Бобул Софія Ротару новини шоу бізнесу
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