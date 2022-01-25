Іспанська принцеса розлучається з чоловіком після 24 років шлюбу - він публічно попався на зраді

Інфанта Іспанії Крістіна де Бурбон розлучається з чоловіком Іньякі Урдангаріном / Колаж - gettyimages.com

Інфанта Іспанії Крістіна де Бурбон, сестра чинного короля Іспанії Філіпа VI і 6 претендентка в черзі на престол, зробила офіційну заяву про розлучення з чоловіком Іньякі Урдангаріном, іспанським футболістом.

До такого рішення її підштовхнула невірність чоловіка, а точніше його поява на публіці з іншою жінкою, яку визначили, як колегу Урдангаріна на ім'я Айнхоа Гармендія. Журналісти застукали їх на романтичній прогулянці.

Джерела, наближені до Королівської сім'ї, стверджують, що колишній спортсмен неодноразово зраджував Її Королівській Високості, про що вона, втім, була обізнана.

В офіційній заяві подружжя сказано, що рішення про припинення шлюбу було обопільним: "За взаємною згодою ми вирішили закінчити наш шлюб. Наша прихильність до наших дітей залишається незмінною. Оскільки це приватне рішення, ми просимо про збереження приватності тих подій, що відбуваються навколо нас. Крістіна де Бурбон та Іньякі Урдангарін".

Крістіна де Бурбон та Іньякі Урдангарін перебувають у шлюбі з 1997 року. Разом вони виросли і виховали чотирьох дітей - Хуана, Пабло, Мігеля і Ірен де Тодос лос Сантос Урдангарін і де Бурбон.

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