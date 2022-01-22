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Відома українська спортсменка оголосила про завершення кар'єри

22 января 2022, 20:02

Легкоатлетка зазначила, що сумує про завершення "цілої епохи в житті".

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Ольга Саладуха / Facebook

Знаменита українська легкоатлетка Ольга Саладуха офіційно оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри.

"Сьогодні був неймовірний день. Змагання на "Кубку Білої пантери" і моє прощання з професійним спортом пройшли. Стільки емоцій і вражень за такий короткий час давно не відчувала. На рівні відчуттів це можна порівняти хіба що з чемпіонатом світу або Олімпіадою", - написала Саладуха в Facebook.

Легкоатлетка зазначила, що сумує про завершення "цілої епохи в житті". Однак вона натхненна юними спортсменами і спортсменками, яких вважає гордістю країни і заявила, що завжди "чим зможе, допоможе спортсменам, які потребують підтримки".

Головне в кар'єрі Саладухи

Зазначимо, найвищим досягненням Саладухи є бронзова медаль у потрійному стрибку на Олімпіаді-2012, яка пройшла в Лондоні. На Чемпіонаті світу в 2011 році вона виграла золото, а в 2013-му - бронзу. У 2014 році на Чемпіонаті світу в приміщенні спортсменка завоювала срібло на ЧС в приміщенні в 2014 році.

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Саладуха - чотириразова чемпіонка Європи і чемпіонка Універсіади-2007.

Нагадаємо, Українська Рапунцель Олена Кравченко вже не може самостійно доглядати за волоссям і почала їх рекордно рідко мити.

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