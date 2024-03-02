Ріанну висміяли за "тьмяний" виступ на весіллі індійського мільярдера за 6 млн

Володарка премії "Греммі" Ріанна, виступила в Індії в п'ятницю ввечері на передвесільному торжестві мільярдера

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Ріанна зазнала критики / Колаж Главред, фото скріншот

Критики популярної співачки Ріанни торжествують. На їхню думку, вона ні грама не постаралася під час свого недавнього виступу.

Суперзірка, володарка премії "Греммі", виступила в Індії в п'ятницю ввечері на передвесільній урочистості мільярдера Ананта Амбані та його нареченої Радхіки Мерчант Джамнагар, і її розкритикували за те, що вона влаштувала "тьмяне" і "нудне" шоу, пише Page Six.

"Вона взяла цю монету і сказала: чорт забирай, я роблю все, що можу", - написав один із користувачів X під одним із кількох відеороликів її виступу на ретельно продуманому святі.

відео дня

she just don't give a fuck ?? pic.twitter.com/cV5EqlEsiI - ✯ (@crispypunxni) March 1, 2024

За цей виступ Ріанні заплатили вражаючі 6,3 мільйона доларів за виступ на весіллі, що змусило фанатів критично ставитися до шоу.

36-річна поп-суперзірка була оголошена Forbes мільярдером і "найбагатшою жінкою-музикантом" ще у 2021 році, через що один критик назвав закордонне шоу "благодійною роботою".

she just don't give a fuck ?? pic.twitter.com/cV5EqlEsiI - ✯ (@crispypunxni) March 1, 2024

"Я завжди казав, що вона неймовірно лінива виконавиця... вона ніколи не витрачала час на поліпшення своїх виступів", - пожартувала одна людина.

I've always said she's an incredibly lazy performer.....she never took the time to improve her performances. - Dee (@Dee706568063234) March 1, 2024

Інший погодився: "Ріанна завжди була сухою і тьмяною, не знаю, чому люди дивуються".

Rihanna always been dry and lackluster idk why ppl are surprised ???? - tee? (@ragingsashadoll) March 2, 2024

Концерти Ріанни зараз рідкісні, оскільки вона зосереджена на материнстві та кількох своїх бізнесах, як-от суперуспішна лінія косметики Fenty Beauty і лінія спідньої білизни та одягу для сну Savage X Fenty.

Хто така Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка і філантропка. У 16 років переїхала до США, щоб почати кар'єру співачки. Пізніше вона підписала контракт із Def Jam Recordings. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. 12 лютого 2023 року Ріанна виступила в перерві "Супербоула". Це був перший виступ Ріанни за останні роки. Нових пісень співачка не представила. Вона народила двох дітей від американського репера ASAP Rocky.

Нагадаємо, раніше Ріанна, яка вдруге стала матір'ю, нарешті розсекретила ім'я малюка. Незвичайне ім'я другої дитини Ріанни і A$AP Rocky стало відоме через місяць після народження співачки. 35-річна співачка і 34-річний репер назвали свого сина Ріот Роуз Маєрс, згідно зі свідоцтвом про народження.

Нагадаємо, раніше в мережі вже була інформація про те, що Ріанна вдруге стала мамою і навіть нібито народила доньку. Між тим, ці чутки виявилися неправдою.

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