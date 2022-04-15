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"І Кремль палатиме!": Богдан Бенюк розповів, як Україна зробить Путіна і "вусатого хокеїста"

15 квітня 2022, 13:30

Актор зробив потужну заяву.

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Богдан Бенюк розповів, як Україна зробить Путіна і "вусатого хокеїста" / скріншот, УНІАН

Український актор Богдан Бенюк не сумнівається в перемозі нашої країни в російсько-українській війні.

В інтерв'ю програмі" Простір свободи " на телеканалі D1 він заявив, що в українців з побуту має піти на задній план почуття співпереживання нашому ворогові.

"Не дай Бог, щоб ми почали говорити, що вони нещасні хлопчики, які пішли на війну. Що це Путін винен, а не вони. Нічого подібного! Нам потрібно бути абсолютно жорсткими в цьому питанні. Майбутнє наше закладається у нас. Недарма нам підтримують країни Європи, які відчули, що ми підтримуємо європейську ідеологію", - зазначив Бенюк.

Також він підкреслив, що перемога України - це неминучість.

читайте також"Аби вирішили питання з націоналістами": співачка Лоліта звинуватила Україну в "зраді""Ми не здалися за перший тиждень, ми вистояли і погнали цю путінську сволоту і "милих" наших білорусів на чолі з вусатим хокеїстом. А ще у нас є білоруські партизани, які знаходяться на нашому боці, і це неймовірно добре, коли народ починає воювати проти своєї влади. І кремль палатиме! Щит український буде прибитий на воротах в Кремлі", - заявив Бенюк.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти займаються мародерством в Україні, використовуючи амуніцію для перевезення награбованого.

Про це розповів один із захисників України, який оглянув бронежилет противника. За його словами, металеву пластину в бронежилеті окупант РФ замінив на макбук.

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війна в Україні Олександр Лукашенко Володимир Путін Богдан Бенюк
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