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Холостячка 2: чим запам'ятався другий ефір та кого Огнєвіч відправила додому

25 вересня 2021, 11:29
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Судячи з усього, у співачки вже з'явився фаворит на проєкті.

Огневич
Холостячка розпрощалася відразу з двома учасниками шоу / instagram.com/stbua/

24 жовтня в ефір вийшов 2 випуск романтичного реаліті Холостячка-2. У новому епізоді шоу Злата Огнєвіч вперше в житті стрибнула з парашутом, скупалася в басейні, зробила фотосесію під водою і спробувала вгадати чоловіків по запаху.

Учасники шоу Холостячка-2 у другому епізоді проєкту заселилися в будинок, а з деякими Злата Огнєвіч вже вирушила на перші групові побачення.

"Найкраще в моєму житті"

Найбільше Златі запам'яталося побачення, яке організував бізнесмен Дмитро Шевченко - разом з ним співачка вперше пригнула з парашутом.

"Найкраще побачення в моєму житті. Чи думала, що вже на першому побаченні з чоловіком мене чекає стрибок з парашутом ? Звичайно ж ні! Я вухам своїм не повірила, коли Діма запропонував разом стрибнути. Та ще з висоти 3000 метрів", — написала Огнєвіч на своїй сторінці в Instagram.

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фото: www.instagram.com/zlata.ognevich/

Пізніше на учасників та Злату чекало цікаве завдання. Огнєвіч повинна була вибрати кілька чоловіків, з якими вона піде на побачення, але спосіб був непростим. Холостячка вибирала учасників по танцю, запаху і звуку тіла.

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фото: скріншот з відео

Щасливчиками виявилися Олександр, Андрій і Роман. Вони й вирушили на спільне побачення з Холостячкою, на якому повинні були організувати їй фотосесію.

Судячи з реакції Злати, найбільше її здивував стоматолог Роман Васильєв - для місця зйомок він вибрав басейн, прикрасивши його пелюстками троянд. Згідно із задумом фото, вони зі Златою повинні, обнявшись, впасти в воду, в серце з пелюсток.

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фото: скріншот з відео

Проєкт покинуло відразу двоє

Перед самою церемонією троянд ігор попросив Злату не давати йому бутоньєрку, мотивувавши це тим, що йому потрібно повертатися на роботу до дітей. Виявилося, чоловік з самого початку не збирався довго бути в проєкті. Більш того, Холостячка дізналася, що це не перший і навіть не другий проєкт, на який приходив ігор і незабаром залишав їх.

читайте такожХолостячка Злата Огневич без білизни звела з розуму шикарним тілом в зухвалій фотосесіїПробачити обман чоловікові Злата Огнєвіч не змогла і відправила Ігоря додому ще до початку церемонії троянд.

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Ігор та Євген покинули проєкт / instagram.com/stbua/

Другим чоловіком, який відправився додому на другому тижні став Євген. Злата мотивувала своє рішення тим, що не хоче бути ініціатором у відносинах. У неї вже був подібний досвід, повторювати який немає бажання. А Женя зізнався, що ініціатива від дівчат йому дуже подобається.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Злата Огнєвіч розкрила результати шоу Холостячка, які змінили її життя. Співачка зробила для себе дуже важливі висновки після фіналу шоу.

Автор: Сергій Кущ
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Злата Огневич новини шоу бізнесу Холостячка 2021
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