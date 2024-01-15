Харчишин у "ЖВЛ Представляє" відверто розповів про сина-військового та втрату дому

Лідер гурту Друга Ріка зізнався, коли востаннє бачив свого первістка.

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Валерій Харчишин у ЖВЛ Представляє / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Щодня з 6:30 до 09:30 на телеканалі 1+1 Україна глядачів головного ранкового проєкту країни Сніданок з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України.

Сьогодні у рубриці "ЖВЛ Представляє" в ефірі Сніданку з 1+1 ведучий Тімур Мірошниченко мав ексклюзивну розмову з українським рок-музикантом Валерієм Харчишиним. Лідер гурту Друга Ріка не любить говорити про особисте, але сьогодні для глядачів "ЖВЛ Представляє" зробив виключення і розповів про втрату будинку в Гостомелі через російський обстріл та про особисту допомогу у відбудові житла українцям, які так само втратили свої домівки.

У Валерія Харчишина і його колишньої дружини Юлії троє синів. Молодші діти мешкають разом із мамою, а старший син зараз захищає Україну у ЗСУ. Ведучий рубрики "ЖВЛ Представляє" Тімур Мірошниченко поцікавився у музиканта, як давно старший син Валерія пішов на війну та коли вони бачились востаннє.

"Ми не бачились дуже давно. Він зараз на півночі. 24 лютого 2022 року ми з ним попрощались, як і з моїми молодшими дітьми. Вони поїхали далі на захід. Старший вийшов у Житомирі і 25 лютого він вже був із зброєю. Я боявся за все, я хвилювався, що він не знає, як взагалі обходитись зі зброєю", - поділився співак.

Про те, як пішла з життя Королева Великобританії Єлизавета ІІ та кому адресовані 2 особисті листи, які Королева залишила на смертному ложі, ексклюзивний коментар українського дизайнера Івана Фролова про створення сукні для Дженіфер Лопез та хто ще із світових зірок нещодавно вдягнувся в український бренд FROLOV дивіться у повному сюжеті "ЖВЛ Представляє" з Тімуром Мірошниченком у сьогоднішньому ефірі Сніданку з 1+1.

Ранок зі Сніданком з 1+1 – це свіжі актуальні новини та події, експертні думки та поради, що налаштовують на продуктивний день. Не пропустіть щодня проєкт з 6:30 до 9:30 на телеканалі 1+1 Україна. Також переглянути проєкт можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

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