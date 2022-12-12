"Голубка миру" Ані Лорак злякано ховається від російських журналістів

Зрадниця Кароліна відтепер ховатиме очі не лише в Україні, а й у країні, якій вона продала свою душу.

Ані Лорак боїться давати інтерв'ю російській пресі / instagram.com/anilorak

Ані Лорак, співачка-зрадниця українського походження, зникла з медіапростору з початком повномасштабної війни. Повернулася вона на російську сцену якраз до новорічних свят, щоб заробити на концертах і корпоративах побільше.

Нещодавно вона взяла участь у записі новорічного концерту російського телеканалу - сходила на фотосесію, заспівала пісню. Але від журналістів шарахалася.

Як розповідають росЗМІ, відповідати на каверзні питання преси вона не захотіла, і після виступу відмовилася відповідати на питання за лаштунками.

Очевидно мовчати про свою позицію і відповідати за свої вчинки настільки увійшло у неї в звичку, що вона за інерцією продовжує це робити навіть країні-агресорі, якій продалася з потрохами.

Втім, і там до Лорак ставляться дуже обережно.

Нагадаємо, раніше Лорак вигуляла свою дочку Софію в Іспанії. Співачка виглядає цілком задоволеною життям і явно насолоджується відпусткою не в Росії, а в Іспанії.

Також повідомлялося, що Лорак з'явилася в медіапросторі. Співачка записала відео, де пояснила підписникам своє мовчання.

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