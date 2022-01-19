Гаспар Ульєль зірвався зі скелі - французького актора екстрено госпіталізували

Гаспар Ульєль в к/ф Ганнібал: Сходження / imdb.com

Зірка фільмів Ганнібал: Сходження і Сен-Лоран. Стиль - це я, французький актор Гаспар Ульєль впав з гори. Зараз за його життя борються лікарі університетського госпіталю Гренобля.

Нещасний випадок стався 18 січня близько 16:00 за місцевим часом на гірськолижному курорті Ла-Розьєр в Савойї.

Актор катався на лижах і впав зі схилу недалеко від перехрестя двох з'їздів. Передбачається, що причиною падіння може бути зіткнення з іншим лижником.

Гаспара Ульєля в несвідомому стані на вертольоті доставили в лікарню.

Подробиці стану актора поки не розкриваються. Його агент від коментарів також утримується.

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Про інцидент повідомляють Le Dauphine Libere.

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