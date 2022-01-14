Померла вдова Андрія Мягкова - актриса Анастасія Вознесенська

Анастасія Вознесенська (27 липня 1943 - 14 січня 2022) / скріншот з к/ф Гараж

Актриса і вдова Андрія Мягкова Анастасія Вознесенська померла сьогодні 14 січня на 78 році життя.

Про це сповістили на офіційній сторінці Московського Художнього театру імені Чехова, в якому актриса служила з 1987 року.

Взимку 2021 року Анастасія Валентинівна поховала чоловіка після 58 років шлюбу. Минуло трохи менше року, і Вознесенська померла сама.

Причини смерті актриси поки не розголошуються.

Анастасія Вознесенська відома своїми ролями в таких фільмах як Гараж, Вокзал для двох, Аварія - донька мента.

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