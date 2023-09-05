"Гаррі збирає урожай": Галкін показав, як дуріє з сином від Пугачової в Ізраїлі

Алла Пугачова і Максим Галкін вже приїхали з Латвії до Ізраїлю. Комік показав, як займається збором врожаю з сином Гаррі.

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Пугачова та Галкін з дітьи повернулися до Ізраїлю / колаж УНІАН

Відомий російський гуморист і противник путінського режиму Максим Галкін разом з дружиною - легендарною радянською співачкою Аллою Пугачовою-закінчили відпочинок в Латвії і повернулися на постійне місце проживання в Ізраїль. Комік вже показав фанатам, як під жарким ізраїльським небом разом з сином Гаррі.

Спершу він показав, як хлопчик поліз рвати стиглі грона винограду.

"У нас дозрів виноград. Гаррі збирає. Ми вже повернулися додому і збираємо", — похвалився Галкін шанувальникам.

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А потім, після збору врожаю, так би мовити, комік з сином пішли на пляж, який знаходиться в 20 хвилинах ходьби від їх особняка в місті Герцлія. І тут Галкін розсмішив сина - заліз під душ і став купатися, забувши зняти сонцезахисні окуляри.

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