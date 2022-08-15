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Галкін розповів, на що здатні Бабкіна і Долина заради крихти з панського столу Путіна

15 серпня 2022, 13:40

Шоумен різко висловився про зірок, які підтримують путінський режим.

Максим Галкін, Надія Бабкіна, Лариса Доліна
Максим Галкін, Надія Бабкіна, Лариса Доліна / скріншот

Комік і шоумен Максим Галкін, який виступає проти війни в Україні, пройшовся по надії Бабкіній і Ларисі Доліній.

За його словами, ці дві зірки люблять батьківщину небезкорисливо - вони домагаються привілеїв і грошей від влади.

Галкін вважає, що заслужені артистки РФ вислужуються, щоб отримати крихти з панського столу. На думку шоумена, зусилля Бабкіної і Доліної залишаються непоміченими.

"Не розумію, чому потрібно бути за владу? Добре, вони хочуть якісь отримати якісь там крихти з панського столу, щоб їх помітили, але там не бачать ні Бабкіну, ні Долину", - сказав Галкін.

Нагадаємо, раніше російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує вбивства мирних українців і війну Росії в Україні, висловилася про життя в Європі.

Як відомо, в ЄС розглядають можливість припинення видачі віз росіянам, і на цьому тлі багато російських зірок раптом стали заявляти, що в Європі не та вже й добре, і їх не влаштовують ті чи інші речі.

Тепер Долина виступила із заявою, що їй не до душі європейський спосіб життя.

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