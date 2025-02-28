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Галкін показав доньку Лізу з чорним волососсям

Олена Кюпелі
28 лютого 2025, 16:00
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На Лізі було вдягнуто чорну сукню, а також чорну перуку.
Дочка Максима Галкіна стала Венздей
Дочка Максима Галкіна стала Венздей / Колаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Коротко:

  • Ліза Галкіна показалася в новому образі
  • Що написали коментатори

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, похвалився своєю дорослою донькою Лізою в її голлівудському образі, героїні Венздей.

На Лізі було вдягнуто чорну сукню, а також чорну перуку. Дівчинка також позувала із серйозним обличчям і була в справжнісінькому образі Венздэй.

відео дня
Ліза Галкіна показалася в карнавальному образі
Ліза Галкіна показалася в карнавальному образі / Фото Instagram/ maxgalkinru
Ліза Галкіна показалася в карнавальному образі
Ліза Галкіна показалася в карнавальному образі / Фото Instagram/ maxgalkinru
Ліза Галкіна показалася в карнавальному образі
Ліза Галкіна показалася в карнавальному образі / Фото Instagram/ maxgalkinru

Ліза Галкіна дорослішає з кожним днем і її зоряний тато рідко показує доньку у своїх соціальних мережах. До слова, підписники та шанувальники Галкіна наробили компліментів гумористу. І не вперше.

Діти Галкіна і Пугачової часто стають об'єктами компліментів.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Максим Галкін не втрачає надії, що в РФ його виключать зі списку іноагентів і хоче знову оскаржити свій статус у країні-окупанті. Гуморист оскаржив у Верховному суді статус іноземного агента.

А також Максим Галкін виступив на фестивалі латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Галкін ще раз показав своє ставлення до українців, виконавши пісню "Смерека". У мережі з'явилося відео виступу артиста і варто зазначити, що Галкін уже не вперше на концертах виконує пісні українською мовою.

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