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"Галкін не зміг приїхати": росЗМІ живцем "поховали" Аллу Пугачову

23 серпня 2022, 21:54

"Жовті" видання опустилися до відвертої ницості.

Алла Пугачова
РосЗМІ живцем "поховали" Аллу Пугачову / instagram.com/alla_orfey

Співачка Алла Пугачова до недавнього часу була Примадонною російської сцени. Однак після того, як її чоловік, шоумен і комік Максим Галкін, висловився проти війни в Україні і став висміювати політику Кремля, вона стала на батьківщині персоною нон-грата.

Заздрісники стали розпускати чутки про артистку - кожна божевільніша за попередню . РосЗМІ навіть опустилися до відвертої "жовтухи": на одному з сайтів країни-агресора з'явилася новина про смерть Пугачової під провокаційним заголовком: "Галкін не зміг приїхати: шанувальники несуть квіти і свічки до померлої від шостого інфаркту Пугачової".

Стаття по суті розповідала про смерть матері співачки - Зінаїди Архиповни, якій в серпні 2022 року могло б виповнитися 100 років. Для шанувальників, які залишилися віддані Аллі Борисівні незважаючи на гоніння в РФ, цей день дійсно виявився особливим. Вони вшанували пам'ять жінки, яка подарувала світу талановиту Примадонну.

Не маючи поняття про честь і совість писаки спекулювали на проблемах Алли Пугачової з серцем, мовляв для її мами шостий інфаркт став фатальним, чому б не "поховати" і саму Примадонну, яка раніше перенесла стентування.

Алла Пугачова
РосЗМІ живцем "поховали" Аллу Пугачову / dni.ru

Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.

Але, схоже, його це нітрохи не лякає. Комік продовжує відстоювати свою антивоєнну позицію публічно, іноді навіть на власних концертах. Так на одному з виступів у Латвії він видав жарт на латиською мовою про нічого не розуміючих росіян.

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