Галкін та Пугачова шикарно прикрасили свій замок до Нового року

Галкін показав підготовку до Нового року / УНІАН

Російський артист і шоумен Максим Галкін показав на відео, як до Нового року прикрасили замок у селі бруд, в якому він проживає з Аллою Пугачовою.

На відео, яке він опублікував у своїх InstaStories, можна побачити засніжену територію замку, яку прикрасили ялинками, яскравими гірляндами. Святкову атмосферу надає сніг.

"Дивіться, яка казка Зимова. Принада. Просто вже Новий рік практично. А шапочка у мене модна яка", - коментує Галкін.

Раньше Аллу Пугачову в грайливому міні сплутали з її дочкою, популярною російською співачкою Христиною Орбакайте.

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