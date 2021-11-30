Галкін та Пугачова шикарно прикрасили свій замок до Нового року

На відео можна побачити засніжену територію замку, яку прикрасили ялинками, яскравими гірляндами. Святкову атмосферу надає сніг.
Російський артист і шоумен Максим Галкін показав на відео, як до Нового року прикрасили замок у селі бруд, в якому він проживає з Аллою Пугачовою.
На відео, яке він опублікував у своїх InstaStories, можна побачити засніжену територію замку, яку прикрасили ялинками, яскравими гірляндами. Святкову атмосферу надає сніг.
"Дивіться, яка казка Зимова. Принада. Просто вже Новий рік практично. А шапочка у мене модна яка", - коментує Галкін.
Раньше Аллу Пугачову в грайливому міні сплутали з її дочкою, популярною російською співачкою Христиною Орбакайте.
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Автор: Катерина Трохимчук