УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Фанатки в чергу: соліст Imagine Dragons розлучився з дружиною

Анна Підгорна
19 квітня 2023, 14:57 оновлено 19 квітня, 14:57
43
Раніше Ден Рейнольдс вже розходився з Ейжею Волкман, тому новину про їх розрив спершу ніхто не сприйняв всерйоз.
Imagine Dragons
Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс розлучається з дружиною / instagram.com/imaginedragons

Соліст і беззмінний лідер рок-гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс тепер офіційно холостяк. Про розрив музиканта з дружиною, співачкою Ейжею Волкман стало відомо ще у вересні 2022 року.

18 квітня жінка офіційно подала на розлучення, вона ж була ініціатором розставання. Про це повідомляє видання TMZ. У 2018 році пара вже розходилася, проте це не було офіційно задокументовано.

Причини розлучення Волкман і Рейнольдса не розголошуються. Зараз музикантові приписують роман з акторкою Мінкою Келлі, проте чутки про це стали з'являтися вже після рішення пари припинити сімейні стосунки.

відео дня

Ден Рейнольдс та Ейжа Волкман одружилися в березні 2011 року. У шлюбі з'явилося четверо дітей: донька Ерроу Ів (18 серпня 2012 року) і дівчата-близнючки Коко Рей і Джіа Джеймс (30 березня 2017 року) та син Валентайн (1 жовтня 2019 року). Колишнє подружжя зберігає хороші відносини та спільно бере участь у вихованні дітей.

Раніше продюсер популярних українських шоу "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк здійснив камінг-аут і розповів, що тепер живе разом з бойфрендом.

Також американська співачка Брітні Спірс спростувала чутки про своє розлучення з молодим актором Семом Асгарі - папараці марно намагалися "розлучити" пару, у якої в сімейному житті все в порядку.

Інші новини:

шоу-бізнес Imagine Dragons новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Газоводи і ланцюжки постачання: полковник запасу СБУ назвав слабкі місця РФ для ударів ЗСУ

Газоводи і ланцюжки постачання: полковник запасу СБУ назвав слабкі місця РФ для ударів ЗСУ

16:01 Україна
"Показувати нічого, в Кремлі бояться": експерт пояснив, чому в РФ масово скасовують паради до 9 травня

"Показувати нічого, в Кремлі бояться": експерт пояснив, чому в РФ масово скасовують паради до 9 травня

15:08 Світ
Китай схвалив ідею Макрона щодо перемовин України з Росією

Китай схвалив ідею Макрона щодо перемовин України з Росією

14:51 Світ
Всі головні новини

Останні новини

16:21

Чому 20 квітня наймістичніший день у році: прикмети і що не можна робити

16:04

Дорогоцінна річ: навіщо люди тоннами збирають пластикові кришки від пляшок і використовують повторноВідео

16:01

Газоводи і ланцюжки постачання: полковник запасу СБУ назвав слабкі місця РФ для ударів ЗСУВідео

15:54

Які знаки зодіаку зустрінуть свою любов в 2023 році: трьом пощастить вже в травні

15:50

Виріс зайвий орган: у 9-річного школяра знайшли рідкісне захворювання

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:34

Він хворий: Роднянський охарактеризував Корчевникова

15:30

"Наша головна мета - зруйнувати монополію чиновників", - народний депутат Олена Шуляк

15:15

Не найкращий варіант для жінок у віці: 4 відтінки волосся, які сильно старять жінокВідео

15:08

"Показувати нічого, в Кремлі бояться": експерт пояснив, чому в РФ масово скасовують паради до 9 травняВідео

Реклама
15:03

Його знають тільки одиниці: царський рецепт дивовижної закуски з сала за 100 гривеньВідео

14:59

Колишня дружина Остапчука відреагувала на його нові стосункиВідео

14:57

Фанатки в чергу: соліст Imagine Dragons розлучився з дружиноюВідео

14:56

Як очистити згорілий емальований чайник: 2 перевірених способа

14:51

Китай схвалив ідею Макрона щодо перемовин України з РосієюВідео

14:38

Favbet та ФК "Металіст передали позашляховик батальйону "Дике Поле" реклама

14:28

Небо стає більш безпечним: в Україну прибули ЗРК Patriot - РезніковВідео

14:25

Як дізнатися найбільший людський страх за знаком зодіаку: для кожного своя відповідьВідео

14:20

Навіщо смажити господарське мило на сковороді: приголомшливий фокус від хитрих господинь

14:02

"Мовляв зник/втік/помер": у Винника прокоментували чутки про жахливу хворобу співакаВідео

13:33

Україна отримала від Німеччини другу систему ППО Iris-T – SpiegelВідео

Реклама
13:23

Гороскоп на завтра 20 квітня 2023: Козерогам - капризи, Рибам - вибух емоційВідео

13:19

Головоломка, яка "підкориться" лише геніям: потрібно знайти заховану зубну щітку за 7 секунд

13:16

"Що за зомбі на фото": докладне селфі Алли Пугачової налякало мережу

13:12

Пропонував "перемовини" і "здачу Криму": президент Бразилії засудив напад РФ на УкраїнуВідео

13:00

У Росії бояться ударів ЗСУ, Україні є чим пробивати ППО у Москві - полковник запасу ПритулаЕксклюзив

12:27

Раміна Есхакзай розійшлася з нареченим-юристом через місяць після розриву заручинВідео

12:25

Головоломка для найуважніших: потрібно за 49 секунд знайти корону серед песиків коргі

12:16

"Навіть митрополит Епіфаній цікавився": танець батюшки у рясі підірвав мережу і викликав дискусіюВідео

12:03

На Заході побоюються зриву контрнаступу ЗСУ через дефіцит ракет ППО в Україні - FTВідео

12:01

ЗРК Patriot допоможе Україні діставати російські літаки на відстані до 150 км - Ігнат

11:27

Що здешевлює інтер'єр: 7 предметів, які псують атмосферу

11:25

Які компліменти не можна говорити жінці: 7 небезпечних фраз

11:18

Був на самому передньому краї фронту: під Бахмутом загинув учасник одеського Майдану

11:13

Загадка фільмів "Янголи Чарлі": ким був той самий Чарлі та як зараз виглядають агенти

11:10

У ЗСУ сказали, чому затихли масовані ракетні удари: "РФ перейшла на бюджетний варіант для атак"Відео

10:57

Ретроградний Меркурій 21 квітня - 15 травня 2023: Овнам - гроші, Левам - затримки, Скорпіонам - дежавюВідео

10:47

Помер популярний український артист

10:23

"Сидів на підлозі та істерично плакав": у Мережі розповіли про нервовий зрив у Путіна

10:14

"Путін – найбагатша людина у світі": у ЗМІ озвучили статки диктатора РФВідео

09:52

Армія триматиме Бахмут, щоб не допустити руху військ Росії до інших міст - ЗСУВідео

Реклама
09:45

Чим корисна молода цибуля: кілька причин, за якими її потрібно вживати регулярно

09:12

Україна розробляла контрнаступ 2 місяці спільно зі США: Піонтковський розповів подробиціВідео

08:53

"Багато скандалів, ми не можемо переробити закони": у ЗСУ заявили, що мобілізація триваєВідео

08:16

Є тільки дві людини в Росії, з якими Захід готовий вести переговориПогляд

08:11

Вдома його не дочекалася наречена: на фронті загинув випускник КиМУ Василь Матійчук

07:51

Перші 24 години контрнаступу ЗСУ можуть стати вирішальними: у США назвали головні чинники успіхуВідео

07:42

РФ застосовує секретну зброю проти Starlink в Україні - The Washington Post

06:48

В Одесі та області пролунали вибухи, окупанти атакували регіон дронами: що відомоФото

06:20

"Совок" - це чума, скільки б не лікувалися наслідки - сліди помітні завждиПогляд

03:30

Українські безпілотники можуть дістати до багатьох цікавих об'єктів в глибині РФ - експертВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти