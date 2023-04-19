Фанатки в чергу: соліст Imagine Dragons розлучився з дружиною

Раніше Ден Рейнольдс вже розходився з Ейжею Волкман, тому новину про їх розрив спершу ніхто не сприйняв всерйоз.

https://glavred.net/stars/fanatki-v-ochered-solist-imagine-dragons-razvelsya-s-zhenoy-10464469.html Посилання скопійоване

Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс розлучається з дружиною / instagram.com/imaginedragons

Соліст і беззмінний лідер рок-гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс тепер офіційно холостяк. Про розрив музиканта з дружиною, співачкою Ейжею Волкман стало відомо ще у вересні 2022 року.

18 квітня жінка офіційно подала на розлучення, вона ж була ініціатором розставання. Про це повідомляє видання TMZ. У 2018 році пара вже розходилася, проте це не було офіційно задокументовано.

Причини розлучення Волкман і Рейнольдса не розголошуються. Зараз музикантові приписують роман з акторкою Мінкою Келлі, проте чутки про це стали з'являтися вже після рішення пари припинити сімейні стосунки.

відео дня

Ден Рейнольдс та Ейжа Волкман одружилися в березні 2011 року. У шлюбі з'явилося четверо дітей: донька Ерроу Ів (18 серпня 2012 року) і дівчата-близнючки Коко Рей і Джіа Джеймс (30 березня 2017 року) та син Валентайн (1 жовтня 2019 року). Колишнє подружжя зберігає хороші відносини та спільно бере участь у вихованні дітей.

Раніше продюсер популярних українських шоу "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк здійснив камінг-аут і розповів, що тепер живе разом з бойфрендом.

Також американська співачка Брітні Спірс спростувала чутки про своє розлучення з молодим актором Семом Асгарі - папараці марно намагалися "розлучити" пару, у якої в сімейному житті все в порядку.

Інші новини: