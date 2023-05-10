Євробачення-2023: перший півфінал - хто пройшов у гранд-фінал

Сьогодні відбувся перший півфінал міжнародного музичного конкурсу Євробачення-2023. За право потрапити в гранд-фінал, який відбудеться 13 травня, боролися представники 15 країн. Але такий шанс випав лише десятьом з них.
Мучилися очікуванням конкурсанти з Норвегії, Мальти, Сербії, Латвії, Португалії, Ірландії, Хорватії, Швейцарії, Ізраїлю, Молдови, Швеції, Азербайджану, Чехії, Нідерландів та Фінляндії.
На цьому етапі конкурсу українські глядачі не могли голосувати за своїх фаворитів. Така можливість була лише у глядачів країн-конкурсантів, які виступили сьогодні, та трьох країн з "великої п'ятірки" - Франції, Німеччини та Італії. Щоправда, за конкурсантів зі своєї країни голосувати не можна.
Євробачення-2023 - перший півфінал: хто пройшов у фінал?
Щасливчиками виявилися конкурсанти з Хорватії, Молдови, Швейцарії, Фінляндії, Чехії, Ізраїлю, Португалії, Швеції, Сербії та Норвегії:
- Хорватія-Let 3-Mama ŠČ!
- Молдова-Pasha Parfeni-Soarele si Luna
- Швейцарія-Remo Forrer-Watergun
- Фінляндія-Käärijä-Cha Cha Cha
- Чехія - Vesna-My Sister's Crown
- Ізраїль-Noa Kirel-Unicorn
- Португалія-Mimicat-Ai Coraçao
- Швеція-Loreen-Tattoo
- Сербія-Luke Black-Samo Mi Se Spava
- Норвегія-Alessandra-Queen Of Kings.
Дивіться відео про найяскравіші виступи українських артистів на пісенному конкурсі Євробачення:
Нагадаємо, перший півфінал конкурсу Євробачення-2023 з піснею, яка "об'єднує країни музикою", відкрила Юлія Саніна - фронтвумен The Hardkiss потужно виконала трек під назвою "Маяк".
Також своїм зворушливим виступом довела до сліз глядачів Євробачення-2023 українська співачка Alyosha, яка представляла нашу країну на конкурсі в 2010 році. Під звуки сирен повітряної тривоги вона в дуеті з Ребеккою Фергюсон виконала хіт гурту Duran Duran.