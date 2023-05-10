Євробачення-2023: перший півфінал - хто пройшов у гранд-фінал

Глядачі визначили, конкурсантів з яких країн вони бажають бачити на сцені Євробачення 13 травня.

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Євробачення-2023 перший півфінал - хто пройшов у фінал / instagram.com/eurovision

Сьогодні відбувся перший півфінал міжнародного музичного конкурсу Євробачення-2023. За право потрапити в гранд-фінал, який відбудеться 13 травня, боролися представники 15 країн. Але такий шанс випав лише десятьом з них.

Мучилися очікуванням конкурсанти з Норвегії, Мальти, Сербії, Латвії, Португалії, Ірландії, Хорватії, Швейцарії, Ізраїлю, Молдови, Швеції, Азербайджану, Чехії, Нідерландів та Фінляндії.

На цьому етапі конкурсу українські глядачі не могли голосувати за своїх фаворитів. Така можливість була лише у глядачів країн-конкурсантів, які виступили сьогодні, та трьох країн з "великої п'ятірки" - Франції, Німеччини та Італії. Щоправда, за конкурсантів зі своєї країни голосувати не можна.

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Євробачення-2023 - перший півфінал: хто пройшов у фінал?

Щасливчиками виявилися конкурсанти з Хорватії, Молдови, Швейцарії, Фінляндії, Чехії, Ізраїлю, Португалії, Швеції, Сербії та Норвегії:

Хорватія-Let 3-Mama ŠČ!

Молдова-Pasha Parfeni-Soarele si Luna

Швейцарія-Remo Forrer-Watergun

Фінляндія-Käärijä-Cha Cha Cha

Чехія - Vesna-My Sister's Crown

Ізраїль-Noa Kirel-Unicorn

Португалія-Mimicat-Ai Coraçao

Швеція-Loreen-Tattoo

Сербія-Luke Black-Samo Mi Se Spava

Норвегія-Alessandra-Queen Of Kings.

Результати першого півфіналу Євробачення-2023 / Скріншот YouTube

Дивіться відео про найяскравіші виступи українських артистів на пісенному конкурсі Євробачення:

Нагадаємо, перший півфінал конкурсу Євробачення-2023 з піснею, яка "об'єднує країни музикою", відкрила Юлія Саніна - фронтвумен The Hardkiss потужно виконала трек під назвою "Маяк".

Також своїм зворушливим виступом довела до сліз глядачів Євробачення-2023 українська співачка Alyosha, яка представляла нашу країну на конкурсі в 2010 році. Під звуки сирен повітряної тривоги вона в дуеті з Ребеккою Фергюсон виконала хіт гурту Duran Duran.