Євгенія Гапчинська порушила мовчання: розповіла про чоловіка в ЗСУ та першу "військову" картину

Євгенія Гапчинська розповіла про чоловіка в ЗСУ, зруйнований рашистами будинок і першу військову картину / instagram.com/e.gapchinska

Українська художниця Євгенія Гапчинська в соціальних мережах опублікувала перший "особистий" пост з моменту початку повномасштабної війни в Україні.

Ілюстратор не звикла поширюватися про своє життя поза роботою, тому шанувальники її творчості були раді дізнатися, що вона в порядку і готова повернутися до творчості.

Гапчинська розповіла, що залишилася з малолітнім сином у Києві (маленькому Колі всього 4 рочки), поки її чоловік, також художник, Дмитро Гапчинський служить у ЗСУ. На фронт він пішов 24 лютого. Будинок, де художниця жила з сім'єю, постраждав від рашистів-мародерів.

"Ніколи про себе нічого не писала раніше. Для всіх, кого цікавить, де я і як я зараз живу. Мені скоро 48 років. Маю дорослу доньку і 4-річного сина. Мій чоловік у ЗСУ з 24 лютого. Мій дім знаходиться у Макарівському районі, біля Києва. Дім був окупований росіянами, він побитий і розграбований. Зараз я в Києві. Відплакала, відрізала волосся. Бережу сина, молюсь за чоловіка. Богу дякую, що жива. Почала працювати", - написала вона.

Першою "військовою" картиною, яку представила Гапчинська, стало яскраве та барвисте полотно "Я безстрашна!" На ньому дівчинка-янгол в блакитній сукні і квітковому вінку на голові захищає свого єдинорога, якого з усіх боків оточують злісні тигри.

Євгенія Гапчинська представила першу з початку повномасштабної війни картину під назвою "Я безстрашна!" / instagram.com/e.gapchinska

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