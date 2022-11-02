"Це виклик. І ми його прийняли": Даша Кацуріна через ворожий обстріл втратила величезні гроші

Даша Кацуріна розповіла, що її бізнес зазнав величезних збитків через ворожий дрон / instagram.com/katsurina.online

Українська дизайнерка і ресторатор Даша Кацурина повідомила, що через ворожі обстріли її бізнес зазнав величезних збитків.

На сторінці свого бренду одягу в Instagram бізнесвумен розповіла, що підтримувати українську економіку та виробника під час війни - складне випробування. Український бізнес щодня потрапляє під ворожі обстріли разом з мирним населенням та об'єкту критичної інфраструктури.

Цього разу через ворожу жорстокість та безпринципність постраждав бізнес Кацуріної. За її підрахунком, її справа зазнала збитків на більш ніж 1 млн. гривень.

"Кожен день для українського бізнесу - це боротьба. Вчора ми стали жертвами російської атаки. Дрон, який прямував у об'єкт інфраструктури Полтави, збили сили ПВО, однак обійшлося не без втрат. Основне виробництво Katsurina розтшоване в місті Полтава. Так вийшло, що збитий ворожий дрон впав на вантажне відділення Нової пошти, де саме в цей час на відправку готували партію пуховиків з нової колекції. Втрати, яких ми зазнали, сягають більше 1 млн. гривень. Виробництво в умовах війни - це виклик. І ми його прийняли. Як і мільйони українців, які залишилися і продовжують підтримувати економіку держави", - йдеться в повідомленні.

Також Даша та її команда відзначили, що вони щасливі, що крім матеріальних втрат, не було людських - від цієї атаки ніхто не постраждав фізично. Кацуріна вже приступила до розробки антикризового плану для своєї компанії.

Даша Кацуріна розповіла, що її бізнес зазнав величезних збитків через ворожий дрон / instagram.com/katsurina.online

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