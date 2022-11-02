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"Це виклик. І ми його прийняли": Даша Кацуріна через ворожий обстріл втратила величезні гроші

2 листопада 2022, 17:56

Дівчина Дантеса розповіла, з якими труднощами доводиться стикатися українському бізнесу в умовах війни з вини неадекватного "сусіда".

Даша Кацурина
Даша Кацуріна розповіла, що її бізнес зазнав величезних збитків через ворожий дрон / instagram.com/katsurina.online

Українська дизайнерка і ресторатор Даша Кацурина повідомила, що через ворожі обстріли її бізнес зазнав величезних збитків.

На сторінці свого бренду одягу в Instagram бізнесвумен розповіла, що підтримувати українську економіку та виробника під час війни - складне випробування. Український бізнес щодня потрапляє під ворожі обстріли разом з мирним населенням та об'єкту критичної інфраструктури.

Цього разу через ворожу жорстокість та безпринципність постраждав бізнес Кацуріної. За її підрахунком, її справа зазнала збитків на більш ніж 1 млн. гривень.

"Кожен день для українського бізнесу - це боротьба. Вчора ми стали жертвами російської атаки. Дрон, який прямував у об'єкт інфраструктури Полтави, збили сили ПВО, однак обійшлося не без втрат. Основне виробництво Katsurina розтшоване в місті Полтава. Так вийшло, що збитий ворожий дрон впав на вантажне відділення Нової пошти, де саме в цей час на відправку готували партію пуховиків з нової колекції. Втрати, яких ми зазнали, сягають більше 1 млн. гривень. Виробництво в умовах війни - це виклик. І ми його прийняли. Як і мільйони українців, які залишилися і продовжують підтримувати економіку держави", - йдеться в повідомленні.

Також Даша та її команда відзначили, що вони щасливі, що крім матеріальних втрат, не було людських - від цієї атаки ніхто не постраждав фізично. Кацуріна вже приступила до розробки антикризового плану для своєї компанії.

Даша Кацурина
Даша Кацуріна розповіла, що її бізнес зазнав величезних збитків через ворожий дрон / instagram.com/katsurina.online

Раніше російський бізнесмен, серійний підприємець і олігарх, засновник однойменного банку Олег Тиньков вирішив офіційно відмовитися від російського громадянства.

Також українська письменниця дитячої літератури Лариса Ніцой вирішила перейменувати своїх казкових героїв, щоб їх імена не звучали на "московський лад".

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес новини шоу бізнесу війна Росії та України Даша Кацуріна
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