'Це верх лицемірства': ексчоловік Трінчер різко розкритикував Єфросиніну

Маша Єфросиніна розкритикувала Анну Трінчер за купівлю Porsche під час війни, але сама була одягнена в коштовності на мільйони гривень.

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Волошин розніс Єфросиніну та назвав лицеміркою / Колаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/mashaefrosinina

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер, блогер та бізнесмен Олександр Волошин, різко розкритикував телеведучу Машу Єфросиніну. Причиною стала критика Єфросиніної Трінчер за купівлю новенького Porsche під час війни. Про це Олександр Волошин розповів у своєму Instagram.

У ході інтерв'ю Єфросиніна дорікнула Анні Трінчер, що та хизувалася дорогим подарунком від чоловіка, тоді як чимало людей страждають через війну. Ведуча звернулася до Трінчер з обуренням, вказуючи, що в цей час, коли в Україні триває повномасштабна війна, володіння дорогим автомобілем та гордування цим може образити людей, які стикається з реальними труднощами внаслідок війни.

"Дивні були відчуття, що ви наче з космосу. Тут у нас сирени, все вибухає, і тут Porsche. Це не заборонено, ви заробляєте. Тобі не здається, що це занадто, як для показовості? Це робить боляче тим людям, у яких немає що їсти. Таких людей дуже багато. Діти сплять у підвалах. Таке зараз життя", - звернулась Маша Єфросиніна до співачки.

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Сама виконавиця, в свою чергу, дорікнула ведучій та відзначила, що цей подарунок був заслужено зароблений її чоловіком. Вона виправдала свою позицію, наводячи приклад того, що в Україні відбувають розважальні заходи, знімаються гумористичні шоу.

Колишній чоловік Трінчер, Волошин заступився за дівчину та звинуватив Єфросиніну у подвійних стандартах. Він зазначив, що ведуча сама прийшла на інтерв'ю в коштовних прикрасах, вартість яких становить тисячі євро.

"Один момент, коли про це може розповідати людина, яка зараз перебуває на фронті чи віддає всі свої гроші на благодійність. Але коли це робить Маша Єфросиніна, яка у випуску з Анею сидить у кольє за 50 тисяч гривень і браслетах Cartier, які коштують тисячі доларів. Якщо в тебе така позиція, то навіщо одягати на інтерв'ю Cartier. Це просто верх лицемірства", - обурився блогер.

Розлучення Трінчер і Волошина

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року Анна Трінчер та Олександр Волошин оголосили про своє розлучення через рік, після весілля. Ініціатором розлучення став саме Волошин.

Також на своїй сторінці в Instagram блогер зазначив, що він почувається травмованим неадекватною поведінкою свого біологічного батька в родині. Він також пояснив, що розлучення з Анною мотивується, зокрема, його "генетичною схильністю" до руйнування відносин.

Зокрема, Олександра Волошина запитали, чи вони офіційно розлучилися. Виявилося, що пара ще не подавала відповідні документи. Блогер зазначив, що вони зі співачкою мають намір зробити це найближчим часом.

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